Tại sao không nên tráng trứng luộc bằng nước lạnh? 90% gia đình Việt đang làm sai

Trứng luộc là món ăn quen thuộc trong bữa sáng của hầu hết gia đình Việt. Và cũng quen thuộc không kém là thói quen: vừa vớt trứng ra khỏi nồi, xả ngay dưới vòi nước lạnh cho nhanh nguội, dễ bóc vỏ. Nhưng ít ai biết, chính thao tác tưởng như "sạch sẽ" này lại có thể khiến vi khuẩn từ nước máy len lỏi vào tận lòng trứng.

Nước máy sạch nhưng không hề vô trùng

Vỏ trứng tự nhiên có từ 7.000 đến 17.000 lỗ khí li ti, dùng để trao đổi không khí cho "phôi". Sau khi luộc, lớp màng bảo vệ bên ngoài vỏ bị phá hủy do nhiệt, khiến các lỗ khí này gần như mất khả năng ngăn chặn tạp chất. Trứng càng được xả nước lạnh nhanh và mạnh, nguy cơ nước bẩn bị hút ngược vào bên trong càng cao.

Cơ chế nằm ở chênh lệch nhiệt độ: khi trứng vừa luộc chín, nhiệt độ bên trong gần 100 độ C, không khí bên trong giãn nở. Nếu gặp nước lạnh đột ngột, lớp vỏ ngoài co lại rất nhanh trong khi lòng trứng bên trong chưa kịp nguội, tạo ra một lực hút chân không hướng vào trong. Nói cách khác, thay vì "làm nguội" quả trứng, ta đang vô tình hút nước lạnh - và cả những gì có trong nước - vào bên trong.

Nhiều người mặc định nước máy trong veo là nước sạch tuyệt đối. Trên thực tế, nước máy và nước chưa qua xử lý vẫn có thể tồn tại vi sinh vật như E.coli, Salmonella, cùng một số tạp chất từ đường ống dẫn nước. Trong khi đó, lòng trứng sau khi luộc gần như đã ở trạng thái vô trùng. Việc "mở khóa" nó bằng nước lạnh chưa qua xử lý chẳng khác nào chủ động đưa vi khuẩn vào một môi trường sạch.

Người lớn khỏe mạnh có thể không có phản ứng rõ rệt do axit dạ dày phần nào trung hòa được lượng vi khuẩn nhỏ. Nhưng với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa yếu, đây lại là nguyên nhân phổ biến gây đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy mà nhiều gia đình không nghĩ tới.

Cất tủ lạnh vẫn hỏng: nước "kích hoạt" vi khuẩn sinh sôi

Không ít người nghĩ rằng chỉ cần rửa xong rồi cho vào tủ lạnh là an toàn. Thực tế, độ ẩm bám lại trên vỏ trứng sau khi rửa nước lạnh chính là môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển. Trứng luộc bảo quản đúng cách có thể để được 3-4 ngày trong tủ lạnh, nhưng nếu đã rửa qua nước máy, thời gian này có thể rút ngắn chỉ còn 1-2 ngày, trong khi vỏ ngoài trông vẫn hoàn toàn bình thường.

Ngoài ra, việc xối nước lạnh đột ngột còn khiến lòng trắng trứng co cứng nhanh, lòng đỏ dễ bị ngả xám, kết cấu trứng khô và bở hơn so với để nguội tự nhiên. Với những vỏ trứng có vết nứt li ti (rất phổ biến khi luộc nhiều quả cùng lúc), nước bẩn còn có thể thấm trực tiếp qua khe nứt vào bên trong.

3 cách thay thế an toàn hơn, tùy theo quỹ thời gian

Để nguội tự nhiên (an toàn nhất): Sau khi tắt bếp, để trứng trong nồi thêm khoảng 2 phút cho chín kỹ lòng đỏ, sau đó vớt ra đĩa sạch, để nguội ở nơi thoáng khí. Cách này giữ vệ sinh tốt nhất nhưng tốn thời gian hơn, phù hợp cuối tuần rảnh rang.

Ngâm nước đun sôi để nguội (cân bằng tốc độ và an toàn): Đun sôi nước, để nguội bớt rồi ngâm trứng khoảng 3-5 phút. Đây là cách phù hợp với người bận rộn, cần chuẩn bị bữa sáng nhanh mà vẫn hạn chế vi khuẩn.

Ngâm nước đá tiệt trùng (cho lòng đào, trình bày đẹp): Dùng đá viên pha với nước đun sôi để nguội (không dùng trực tiếp nước máy pha đá), ngâm 3-5 phút rồi bóc vỏ nhẹ nhàng. Lưu ý: nước đá tiệt trùng khác hoàn toàn với nước lạnh thông thường - đừng nhầm lẫn hai loại này.

Rửa trứng luộc bằng nước lạnh là thói quen đã ăn sâu qua nhiều thế hệ, đến mức ít ai đặt câu hỏi "vì sao lại làm vậy". Nhưng một quả trứng luộc tưởng như đơn giản lại có thể trở thành nguồn gây rối loạn tiêu hóa nếu rửa sai cách. Chỉ cần đổi sang nước đun sôi để nguội hoặc để trứng nguội tự nhiên, cả nhà có thể yên tâm hơn với món ăn quen thuộc mỗi ngày.

Theo Aboluowang