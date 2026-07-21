Tôi đã kiệt sức vì chi tiêu tối giản!

Tôi từng nghĩ càng tiết kiệm càng an toàn

Khoảng ba năm trước, khi bắt đầu quan tâm đến tài chính cá nhân, tôi lao vào thế giới của những bảng chi tiêu, quy tắc 50/30/20, thử thách "không mua sắm", "không uống cà phê ngoài", "không ăn hàng trong 30 ngày"... Mỗi khoản tiền giữ lại được đều khiến tôi có cảm giác chiến thắng.

Tôi mặc một chiếc áo cũ thêm vài năm, cố dùng chiếc điện thoại đã chậm đi, cuối tuần hầu như không đi đâu vì nghĩ ở nhà sẽ tiết kiệm hơn. Thậm chí, mua một ly trà sữa hay một cuốn sách mới cũng khiến tôi thấy áy náy. Tài khoản tiết kiệm tăng lên thật, nhưng điều lạ là tôi không thấy mình hạnh phúc hơn.

Mọi khoản chi đều trở thành một cuộc đấu tranh

Điều khiến tôi kiệt sức không phải vì thiếu tiền, mà vì mọi quyết định đều trở thành một phép tính.

- Mua hay không mua?

- Có thực sự cần thiết không?

- Liệu mình có đang tiêu xài hoang phí?

Một bữa ăn cùng bạn bè cũng khiến tôi cân nhắc trước cả tuần. Một chuyến du lịch ngắn luôn bị trì hoãn vì nghĩ "để dành tiền sẽ tốt hơn". Tôi sống như thể mỗi đồng tiền chi ra đều là một bước lùi khỏi mục tiêu tài chính. Khi tiền trở thành thước đo của mọi quyết định, cuộc sống cũng dần mất đi sự nhẹ nhõm.

Tiết kiệm cực đoan khiến tôi bỏ lỡ nhiều điều đáng giá

Có lần mẹ rủ tôi đi ăn, tôi từ chối vì nghĩ ở nhà nấu sẽ rẻ hơn. Một người bạn thân tổ chức sinh nhật, tôi viện cớ bận để khỏi phải mua quà. Tôi còn trì hoãn cả việc khám sức khỏe định kỳ vì tiếc vài triệu đồng.

Nhìn lại, tôi nhận ra mình không sai khi tiết kiệm, nhưng đã sai ở cách ưu tiên.Có những khoản chi không làm mình nghèo đi, ngược lại còn giúp duy trì sức khỏe, các mối quan hệ và chất lượng cuộc sống. Những điều đó mới là nền tảng để kiếm tiền và sống tốt trong dài hạn.

Tối giản không phải là cắt bỏ tất cả

Sau một thời gian, tôi thay đổi cách nhìn. Tối giản không có nghĩa là mua ít nhất có thể, mà là chỉ giữ lại những khoản chi thực sự có giá trị. Tôi không còn ép mình từ chối mọi cuộc hẹn, cũng không còn mặc cảm khi mua một món đồ chất lượng để sử dụng nhiều năm.

Tôi sẵn sàng chi tiền cho sách, học kỹ năng mới, khám sức khỏe, tập thể dục hay đưa bố mẹ đi ăn cuối tuần.

Ngược lại, tôi cắt những khoản mua theo cảm xúc, các món đồ gần như không dùng đến hoặc những gói dịch vụ trả tiền đều đặn nhưng rất ít khi sử dụng. Sự khác biệt nằm ở mục đích của khoản chi, chứ không phải ở số tiền.

Tôi chuyển từ "tiết kiệm bằng mọi giá" sang "chi tiêu có chủ đích"

Điều thay đổi lớn nhất là tôi không còn tự hỏi làm thế nào để tiêu ít hơn, mà hỏi làm thế nào để đồng tiền mình bỏ ra mang lại nhiều giá trị hơn.

Có những tháng tôi chi nhiều hơn trước, nhưng lại thấy yên tâm hơn vì biết mình đang đầu tư cho những điều quan trọng: một khóa học giúp tăng thu nhập, một đôi giày tốt để đi bộ mỗi ngày hay một chuyến nghỉ ngắn sau nhiều tháng làm việc căng thẳng. Đó đều là những khoản tiền chưa bao giờ khiến tôi hối tiếc.

Chi tiêu tối giản cực đoan và chi tiêu tối giản bền vững khác nhau thế nào?

Tiêu chí Tối giản cực đoan Tối giản bền vững Mục tiêu Tiêu càng ít càng tốt Chi cho những điều thực sự có giá trị Tâm lý Luôn lo lắng khi phải chi tiền Thoải mái với các khoản chi có mục đích Mua sắm Trì hoãn gần như mọi nhu cầu Cân nhắc giá trị sử dụng lâu dài Sức khỏe Dễ cắt giảm cả những khoản cần thiết Xem sức khỏe là khoản đầu tư Quan hệ Hạn chế gặp gỡ vì sợ tốn kém Dành ngân sách cho gia đình, bạn bè Kết quả Dễ mệt mỏi, khó duy trì Cân bằng và bền vững hơn

Sau tất cả, tôi hiểu tiết kiệm không phải là mục tiêu cuối cùng

Đến bây giờ, tôi vẫn duy trì thói quen quản lý chi tiêu và dành tiền cho tương lai. Nhưng tôi không còn cố chiến thắng từng khoản chi nhỏ hay tự hào vì từ chối mọi niềm vui.

Tôi nhận ra mục tiêu của tài chính cá nhân không phải là sở hữu một tài khoản tiết kiệm thật lớn bằng mọi giá, mà là tạo ra một cuộc sống đủ an toàn để mình được lựa chọn, được tận hưởng và được sống thoải mái hơn.

Tiết kiệm là điều cần thiết. Nhưng nếu mỗi ngày đều phải căng thẳng vì sợ tiêu tiền, nếu mọi niềm vui đều bị gắn với cảm giác tội lỗi, thì đó không còn là chi tiêu tối giản nữa.

Đó chỉ là sự kham khổ được khoác lên một cái tên đẹp hơn. Và tôi đã mất khá lâu mới hiểu rằng, tiền nên phục vụ cuộc sống, chứ không phải cuộc sống chỉ để phục vụ việc tiết kiệm.