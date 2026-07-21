Vợ chồng 40 tuổi chỉ chi khoảng 8 triệu đồng/tháng cho mọi sinh hoạt: 9 nguyên tắc giúp họ tiết kiệm mà không thấy mình đang "thắt lưng buộc bụng"

"Chi ít" không có nghĩa là "sống khổ"

Nửa đầu năm 2026, ngoài khoản trả góp mua nhà và bảo hiểm y tế, tổng chi tiêu sinh hoạt của vợ chồng chị Erhua (Quảng Châu, Trung Quốc) đều dưới 2.000 NDT mỗi tháng.

Cụ thể, chi tiêu của họ lần lượt là:

- Tháng 1: 1.485 NDT - 5,75 triệu đồng

- Tháng 2: 1.599 NDT - 6,2 triệu đồng

- Tháng 3: 1.676 NDT - 6,5 triệu đồng

- Tháng 4: 1.950 NDT - 7,5 triệu đồng

- Tháng 5: 1.879 NDT - 7.3 triệu đồng

- Tháng 6: 1.628 NDT - 6,3 triệu đồng

Việc duy trì mức chi tiêu thấp trong nhiều năm khiến không ít người nghi ngờ họ "làm đẹp số liệu". Tuy nhiên, Erhua cho biết bản thân không có lý do gì để bịa đặt những con số này, bởi cô không kiếm tiền từ việc khoe lối sống tiết kiệm.

Theo cô, cuộc sống của hai vợ chồng khá đơn giản, thậm chí có phần nhàm chán trong mắt nhiều người. Nhưng đổi lại, họ cảm thấy đủ đầy, ít áp lực và không phải chạy theo những nhu cầu tiêu dùng liên tục.

"Dùng tiền có thể mang lại niềm vui, nhưng không tiêu quá nhiều tiền cũng có thể khiến cuộc sống nhẹ nhõm và thú vị theo một cách khác", cô chia sẻ.

1. Mỗi năm chỉ mua vài bộ quần áo, không chạy theo xu hướng

Trong suốt 6 tháng đầu năm, tổng chi phí mua quần áo và giày dép của hai vợ chồng chưa đến 400 NDT.

Những năm trước, con số này cũng chỉ dao động khoảng 1.500-1.800 NDT/năm.

Sau khi xem bộ phim tài liệu The True Cost về ngành công nghiệp thời trang, Erhua dần từ bỏ thói quen mua sắm theo cảm hứng. Cô chỉ giữ số lượng quần áo đủ mặc, ưu tiên chất lượng thay vì số lượng.

Ở nơi cô sinh sống chỉ có hai mùa rõ rệt nên chưa đến 10 bộ quần áo mới mỗi năm đã đủ đáp ứng nhu cầu.

Giày dép cũng được sử dụng đến khi thực sự hỏng. Có đôi giày thể thao cô mang suốt ba năm mới thay.

2. Gần như không ăn hàng

Một điều khiến nhiều người bất ngờ là từ đầu năm đến nay, hai vợ chồng chưa chi đồng nào cho việc ăn ngoài.

Họ thích tự nấu ăn vì chủ động được nguyên liệu, khẩu vị và dinh dưỡng.

Nếu muốn đổi không khí, họ tận dụng các chương trình dùng thử hoặc ưu đãi miễn phí trên các ứng dụng đặt món. Năm trước, tổng chi phí ăn ngoài của họ cũng chỉ khoảng hơn 100 NDT và chủ yếu phát sinh khi đi du lịch.

3. Không mua trà sữa, cà phê hay đồ ăn vặt

Trong nhiều năm qua, Erhua không còn mua trà sữa, cà phê, nước ngọt hay các loại đồ uống đóng chai.

Thói quen hằng ngày của cô chỉ gồm nước lọc và hai ly sữa tươi.

Đồ ăn vặt gần như không có. Nếu muốn ăn thêm, cô chọn trái cây theo mùa để vừa tiết kiệm vừa đảm bảo dinh dưỡng.

Theo Erhua, đây là một trong những khoản chi nhỏ nhưng nếu duy trì mỗi ngày sẽ tạo ra khác biệt rất lớn sau một năm.

4. Tự nấu ăn nhưng vẫn kiểm soát ngân sách dưới 1.000 NDT (4 triệu)/tháng

Khoản chi thực phẩm của hai vợ chồng luôn được duy trì dưới 1.000 NDT mỗi tháng, bao gồm cả rau củ, thịt cá, trái cây và sữa.

Erhua cho rằng nhiều người nghĩ nấu ăn ở nhà không rẻ là vì thường mua quá nhiều hoặc nấu quá nhiều.

Gia đình cô duy trì ba nguyên tắc:

- Chỉ mua đủ dùng.

- Không tích trữ quá nhiều thực phẩm.

- Không để thức ăn thừa phải bỏ đi.

Nhờ vậy, vừa giảm lãng phí vừa giữ được ngân sách ổn định.

5. Chăm sóc da tối giản

Năm nay, Erhua bước sang tuổi 40.

Chi phí mỹ phẩm và chăm sóc da trong 6 tháng đầu năm của cô chỉ khoảng 130 NDT (504 nghìn đồng).

Cô không trang điểm, không mua serum, mặt nạ, kem mắt hay nhiều sản phẩm chuyên biệt.

Bộ chăm sóc da của cô chỉ gồm:

- Sữa rửa mặt.

- Kem dưỡng ẩm.

- Son dưỡng môi.

- Sữa dưỡng thể.

Ngoài ra, cô cũng không tích trữ mỹ phẩm hay đồ dùng cá nhân. Mọi thứ đều được sử dụng đến hết rồi mới mua tiếp.

Tổng chi phí cho mỹ phẩm, giấy vệ sinh, khăn giấy, dầu gội, sữa tắm cùng các nhu yếu phẩm khác trong 6 tháng chỉ khoảng 643 NDT (2,5 triệu đồng).

6. Không cực đoan trong việc tiết kiệm điện nước

Gia đình sống trong căn hộ nhỏ nên chi phí điện, nước, gas và phí quản lý vốn đã không quá cao.

Mỗi tháng:

- Phí quản lý khoảng 200 NDT - 775 nghìn đồng

- Điện, nước và gas khoảng hơn 100 NDT - 400 nghìn đồng

Điều đáng chú ý là họ không cố gắng tiết kiệm cực đoan.

- Máy điều hòa vẫn bật suốt đêm vào mùa hè.

- Nước sinh hoạt vẫn sử dụng bình thường.

- Không hứng nước rửa rau để tái sử dụng hay áp dụng những mẹo gây bất tiện cho cuộc sống.

Theo Erhua, tiết kiệm vài chục NDT nhưng làm giảm chất lượng sống thì không đáng.

7. Không mua ô tô

Phương tiện chính của hai vợ chồng là tàu điện ngầm kết hợp đi bộ.

Chi phí đi lại mỗi tháng khoảng 400 NDT (1,5 triệu đồng) cho cả hai người.

Họ chưa có kế hoạch mua ô tô vì cho rằng ở Quảng Châu, giao thông công cộng đã rất thuận tiện. Ngoài việc tiết kiệm tiền xăng, gửi xe và bảo dưỡng, đi bộ mỗi ngày còn giúp cải thiện sức khỏe.

8. Tối ưu các khoản cước cố định

Trong 6 tháng, tổng tiền điện thoại và internet của Erhua chỉ khoảng 118 NDT. (457 nghìn đồng).

Cô sử dụng gói cước điện thoại giá rẻ, trong khi internet gia đình chỉ khoảng hơn 20 NDT mỗi tháng.

Ngoài ra, nhờ các chương trình ưu đãi nạp tiền, nhiều tháng cô gần như không phải trả thêm chi phí.

9. Niềm vui không nhất thiết phải gắn với tiêu tiền

Điều khác biệt nhất trong lối sống của Erhua có lẽ nằm ở cách cô định nghĩa "giải trí".

Hai vợ chồng dành phần lớn thời gian cho những hoạt động gần như miễn phí như:

- Đọc sách.

- Đi thư viện.

- Dạo công viên.

- Leo núi.

- Tham quan bảo tàng.

- Xem triển lãm.

Ngay cả khi gặp bạn bè, họ cũng hiếm khi chọn nhà hàng đắt tiền. Những buổi trò chuyện thường diễn ra ở công viên, thư viện hoặc nhà riêng.

Theo Erhua, càng trưởng thành, cô càng nhận ra những mối quan hệ bền vững không phụ thuộc vào việc chi bao nhiêu tiền cho một cuộc gặp.

Tiết kiệm không phải là cắt giảm mọi thứ, mà là biết mình cần gì

Câu chuyện của vợ chồng Erhua không phải là công thức phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi gia đình có thu nhập, hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau.

Tuy nhiên, điều đáng học hỏi không nằm ở con số hơn 1.000 NDT mỗi tháng, mà ở tư duy tiêu dùng.

Họ không cố gắng sống kham khổ để tích lũy bằng mọi giá. Thay vào đó, họ chủ động loại bỏ những khoản chi không mang lại nhiều giá trị, đồng thời vẫn giữ những điều khiến cuộc sống thoải mái như bật điều hòa khi cần, ăn uống đủ dinh dưỡng và dành thời gian cho các sở thích lành mạnh.

Đôi khi, bí quyết để chi tiêu ít hơn không phải kiếm được nhiều ưu đãi hơn, mà là biết đâu là những nhu cầu thực sự của bản thân.