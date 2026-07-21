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Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 120 triệu đồng tại Agribank của người đàn ông SN 1985: Tất cả người dân cần chú ý

| | Sống

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 120 triệu đồng tại Agribank của người đàn ông SN 1985: Tất cả người dân cần chú ý

Ngày 20/7, Công an phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cao Bằng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh cán bộ Công an.

Trước đó, ông C.V.C. (SN 1985, trú tại phường Thục Phán) nhận nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại có đầu số +8477. Các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, bịa đặt việc ông liên quan đến một vụ án ma túy, yêu cầu giữ bí mật và chuyển khoảng 120 triệu đồng vào "tài khoản an toàn" để phục vụ điều tra.

Công an phường Thục Phán tuyên truyền, giải thích thủ đoạn lừa đảo cho người dân.

Khi ông C. đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cao Bằng thực hiện giao dịch, phát hiện dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời thông báo cho Công an phường Thục Phán. Ngay sau đó, lực lượng Công an có mặt, giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo, ngăn chặn việc chuyển tiền, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền. Cơ quan Công an không điều tra qua điện thoại và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào bất kỳ "tài khoản an toàn" nào.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

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