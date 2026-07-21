Loại "trái cây chống viêm" này hiện đã được bán rộng rãi, hãy ăn nhiều hơn trong mùa hè!

Từ lâu, trái đào đã giữ một vị trí đặc biệt trong nét văn hóa truyền thống của người Đông Á. Hình ảnh cụ ông thọ mẫn cầm trên tay quả đào bích, hay tiệc Bàn Đào của Tây Vương Mẫu trong "Tây Du Ký" không chỉ tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ mà còn gắn liền với quan niệm dân gian: "Ăn đào bổ người".

Hiện đang vào đúng mùa đào chín rộ, tràn ngập các chợ và siêu thị. Bài viết dưới đây với sự tư vấn chuyên môn từ Chuyên gia Vương Quốc Nghĩa (Ủy ban Chuyên môn Thực phẩm & Sức khỏe Người cao tuổi, Hội Thực phẩm Bắc Kinh) và Tiến sĩ Thực vật học Sử Quân (Viện Thực vật học, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) trên truyền thông sẽ giải mã những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả đào, cách phân biệt từng loại và mẹo ăn đào chuẩn nhất.

3 lý do tuyệt vời bạn nên thêm đào vào menu mùa hè

Không chỉ thơm ngon, mọng nước, trái đào còn mang lại vô vàn giá trị dinh dưỡng bất ngờ:

1. "Thân thiện" với đường huyết

Đào có lượng đường khá thấp (chỉ khoảng 10%). Chỉ số glycemic (GI) của đào chỉ ở mức 28 (thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 55, và thấp hơn hẳn so với táo là 36, nho 43 hay kiwi 52).

Bên cạnh đó, tải lượng đường huyết (GL) của đào cũng rất thấp. Khi ăn một quả đào khoảng 200g, chỉ số GL chỉ tầm 6 (dưới 10 được coi là mức an toàn). Do đó, người có đường huyết ổn định hoặc tiểu đường hoàn toàn có thể ăn đào vào các bữa phụ trong ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý giảm bớt lượng tinh bột ở bữa chính và theo dõi đường huyết sau khi ăn.

2. Dạt dào chất chống oxy hóa, ngừa viêm mạn tính

So với táo hay nho, đào sở hữu khả năng chống oxy hóa vượt trội nhờ hàm lượng hợp chất phenol phong phú (như chlorogenic acid, catechin, rutin, quercetin...). Các chất này giúp dọn dẹp các gốc tự do, giảm tổn thương do oxy hóa và đẩy lùi các phản ứng viêm mạn tính – nguyên nhân hàng đầu gây ra hoặc làm nặng thêm bệnh tiểu đường, cao huyết áp.

Mẹo nhỏ: Có tới 30% lượng chất phenol nằm ngay ở phần vỏ. Vì vậy, rửa sạch và ăn cả vỏ đào sẽ giúp bạn hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất nhất!

3. Tốt cho hệ tiêu hóa, ngừa táo bón

Hàm lượng xơ trong đào thuộc hàng "top" trong các loại trái cây mùa hè (thường trên 1g/100g , riêng đào lông/đào trơn có thể đạt 1.5g/100g ). Ăn đào vừa đủ giúp kích thích nhu động ruột, giải nhiệt và ngăn ngừa tình trạng táo bón do thời tiết oi nóng gây ra.

Phân biệt các loại đào phổ biến: Nên chọn loại nào?

Thuộc họ Hoa hồng, họ nhà đào rất đa dạng. Về mặt dinh dưỡng, đào có màu càng đậm thì giá trị dinh dưỡng và chất chống oxy hóa càng cao. Khi chọn mua, bạn nên ưu tiên những quả tròn trịa, màu sắc đều, bề mặt sạch sẽ, không bị dập hay sâu bệnh và có mùi thơm tự nhiên.

4 nguyên tắc vàng khi ăn đào để hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng

Nhiều người có thói quen tiện tay nhét ngay đào vào tủ lạnh. Tuy nhiên, môi trường nhiệt độ thấp sẽ làm giảm độ ngọt và khiến đào mất đi mùi thơm vốn có. Ở nhiệt độ phòng (khoảng 30°C), lượng đường trong đào sẽ được giữ trọn vẹn nhất. Do đó, bạn chỉ cần để đào ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp là được.

Để ăn đào an toàn và bổ dưỡng nhất, hãy ghi nhớ 4 điều sau:

Ăn lượng vừa đủ: Theo Khuyến nghị Dinh dưỡng, mỗi ngày nên tiêu thụ từ 200 - 350g trái cây tươi, tương đương khoảng 1 - 2 quả đào kích thước trung bình .

Ưu tiên ăn quả tươi, nguyên vẹn: Hạn chế dùng các sản phẩm chế biến sẵn như mứt đào, đào ngâm, nước ép đào. Không ăn đào đã bị mốc, gọt bỏ phần bị dập nhẹ do va đập và ăn sớm khi đào vừa chín tới.

Cẩn trọng với nguy cơ dị ứng: Lớp lông muốt bên ngoài vỏ đào rất dễ gây kích ứng da với những người nhạy cảm. Bạn có thể đeo găng tay, rửa sạch hoặc gọt vỏ trước khi ăn.

Tuyệt đối KHÔNG ăn nhân hạt đào: Trong nhân hạt đào có chứa amygdalin (một dạng glycoside đắng). Bản thân chất này không độc, nhưng khi vào cơ thể bị enzym phân hủy sẽ tạo thành axit hydrocyanic – chất cực độc gây thiếu oxy tế bào và dẫn đến ngộ độc thực phẩm.