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Phó hiệu trưởng bị tố sắp xếp giám thị giúp con gái thành thủ khoa khối D01 nói gì?

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Phó hiệu trưởng bị tố sắp xếp giám thị giúp con gái thành thủ khoa khối D01 nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông H.Đ.L., Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, ông không can thiệp để giám thị giải bài thi tốt nghiệp giúp con gái mình.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N., con gái ông H.Đ.L. Nội dung bài viết cho rằng ông L. đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh cho con gái ông L. Thông tin mạng xã hội còn nêu thí sinh này đạt điểm tuyệt đối môn Toán và một thí sinh ngồi cạnh được cho là chép bài của thí sinh N cũng đạt 9,5 điểm. Nhờ vậy, con gái ông L trở thành thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh.

Bài đăng phản ánh về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong , ông L cho biết, những nội dung lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Ông khẳng định bản thân không có bất kỳ hành động nào nhằm tác động đến cán bộ coi thi hoặc quá trình làm bài của thí sinh H.P.N., là con gái ông.

Ông cho biết vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của gia đình, nhất là con gái ông. Con ông chịu nhiều áp lực sau khi các thông tin xuất hiện trên mạng, tinh thần sa sút và phải dùng thuốc hỗ trợ mới có thể ngủ vào ban đêm. Bản thân ông cũng chịu nhiều áp lực vì vừa là cán bộ quản lý giáo dục, vừa là người sinh sống tại địa phương nên uy tín cá nhân và hình ảnh của nhà trường đều bị tác động.

Trường THPT Lương Tài. Ảnh: Trường THPT Lương Tài.

Vị phó hiệu trưởng nhấn mạnh quan điểm luôn mong muốn con học tập và thi cử bằng năng lực thực tế của mình. Ông cho rằng kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Toán và Tiếng Anh của con gái phù hợp với quá trình học tập cũng như năng lực của con trước kỳ thi.

Đồng thời, ông L. cho biết đã đề nghị Cơ quan Công an xác minh nguồn gốc và tính xác thực của các thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội để làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

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