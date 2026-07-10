Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Hiệu trưởng trường Lê Trực nói gì?

| | Sống

Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) thông tin về phản ánh nghi vấn tiêu cực được cho là xảy ra ở điểm thi tại trường này.

Liên quan đến phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị , ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) xác nhận đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, trong kỳ thi vừa qua, nhà trường có một giáo viên làm phó điểm thi và một thư ký tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, còn lại là giáo viên từ trường khác đến coi thi.

Điểm thi Trường THPT Lê Trực tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: CTV)

Riêng cá nhân ông Đức, do năm nay có con dự thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia làm các nhiệm vụ tại kỳ thi.

Tổng số học sinh nhà trường dự kỳ thi vừa qua là 333 em. Kết quả kỳ thi vừa qua, điểm thi của học sinh nhà trường cũng không có đột biến. Chúng tôi chỉ mới nắm bắt qua mạng chứ chưa nhận được phản ánh gì từ học sinh hay phụ huynh” , ông Đức thông tin.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ánh tiêu cực tại điểm thi. (Ảnh chụp màn hình)

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực.

Sở GD&ĐT Quảng Trị đang kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lý giải vì sao phòng thi có 15 điểm 10 môn Toán

Theo Bảo Thiên/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an điều tra loạt sai phạm tại trung tâm ngoại ngữ nổi tiếng ở Hà Nội

Công an điều tra loạt sai phạm tại trung tâm ngoại ngữ nổi tiếng ở Hà Nội Nổi bật

WHO chỉ rõ: Muốn sống thọ, tránh ngay 9 thói quen này vào 3 thời điểm trong ngày

WHO chỉ rõ: Muốn sống thọ, tránh ngay 9 thói quen này vào 3 thời điểm trong ngày Nổi bật

Lời khuyên cho tất cả những người đang dùng sạc dự phòng

Lời khuyên cho tất cả những người đang dùng sạc dự phòng

11:07 , 10/07/2026
7 thứ mà rắn thích nhất trên đời, nhà có 1 thứ bạn cũng cần cảnh giác

7 thứ mà rắn thích nhất trên đời, nhà có 1 thứ bạn cũng cần cảnh giác

11:07 , 10/07/2026
Vì sao nhiều người cất điện thoại ở túi trái nhưng lấy ra bằng tay phải?

Vì sao nhiều người cất điện thoại ở túi trái nhưng lấy ra bằng tay phải?

10:50 , 10/07/2026
Người mẹ 31 tuổi thức dậy từ 5 giờ sáng ôn thi để tìm "tấm vé" trở lại thị trường lao động

Người mẹ 31 tuổi thức dậy từ 5 giờ sáng ôn thi để tìm "tấm vé" trở lại thị trường lao động

10:36 , 10/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên