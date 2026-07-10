7 thứ mà rắn thích nhất trên đời, nhà có 1 thứ bạn cũng cần cảnh giác

Để ngăn chặn rắn xâm nhập vào không gian sống, việc hiểu rõ tập tính và sở thích của chúng là yếu tố cốt lõi. Dưới đây là 7 thứ mà loài rắn yêu thích nhất mà bạn nên biết để từ đó đưa ra được những cách phòng tránh rắn hiệu quả.

1. Khu vực ẩm ướt và nguồn nước

Rắn là động vật biến nhiệt nên chúng rất cần nước để duy trì độ ẩm cho cơ thể và hỗ trợ quá trình lột xác diễn ra thuận lợi. Những nơi như vũng nước đọng, đường ống rò rỉ hoặc bể chứa nước hở là địa điểm lý tưởng để chúng giải khát và làm mát.

Nguồn nước dồi dào cũng là nơi tập trung của các loài lưỡng cư như ếch nhái, vốn là con mồi ưa thích của rắn. Khi thời tiết nắng nóng gay gắt, rắn sẽ chủ động tìm kiếm các khu vực ẩm ướt trong nhà để trốn nóng. Do đó, một môi trường ẩm thấp luôn có sức hút đặc biệt đối với hầu hết các loài rắn.

Lời khuyên: Sửa chữa ngay các đường ống nước bị rò rỉ và triệt tiêu các vũng nước đọng quanh nhà. giữ cho nhà tắm, gầm chậu rửa bát và sân vườn luôn khô ráo, thông thoáng.

2. Nơi ẩn nấp tối tăm và kín đáo

Rắn có bản năng tự vệ cao nên chúng luôn tìm kiếm những nơi tối tăm để tránh ánh mắt của các loài thú săn mồi lớn hơn. Những đống củi gỗ, gạch đá vụn hoặc bụi rậm um tùm xung quanh nhà cung cấp một không gian trú ẩn hoàn hảo và an toàn cho chúng.

Các kẽ hở nhỏ dưới sàn nhà, hốc tường hoặc gầm giường tủ trong nhà cũng là nơi lý tưởng để rắn nằm cuộn tròn nghỉ ngơi mà không bị làm phiền. Môi trường tối tăm giúp chúng dễ dàng ngụy trang và phục kích con mồi một cách hiệu quả nhất. Khi cảm thấy an toàn trong các hốc tối, rắn có xu hướng chọn nơi đó làm tổ lâu dài.

Lời khuyên: Phát quang bụi rậm sát tường, dọn dẹp sạch sẽ các đống vật liệu thừa xung quanh nhà. Trám kín các kẽ hở, vết nứt ở móng nhà, cửa ra vào và cửa sổ.

3. Nơi có nhiều chuột và động vật gặm nhấm

Chuột chính là nguồn thức ăn dồi dào và là động vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn của đa số các loài rắn. Ở đâu có nhiều chuột sinh sống, ở đó chắc chắn sẽ thu hút rắn tìm đến để săn mồi theo bản năng tự nhiên.

Khứu giác nhạy bén thông qua chiếc lưỡi của rắn giúp chúng đánh hơi được mùi của chuột từ khoảng cách rất xa. Thậm chí, rắn thường men theo các đường đi hoặc hang ổ sẵn có của chuột để xâm nhập vào sâu bên trong nhà bạn. Nếu ngôi nhà của bạn đang bị nạn chuột hoành hành, bạn đang gián tiếp gửi một lời mời gọi hấp dẫn đến các loài rắn.

Lời khuyên: Thực hiện các biện pháp diệt chuột triệt để bằng bẫy hoặc thuốc an toàn. Đậy kín thùng rác và không để thức ăn thừa qua đêm để tránh thu hút chuột vào nhà.

4. Trứng chim và gia cầm

Trứng là nguồn dinh dưỡng béo bở, dễ nuốt và không có khả năng chống cự nên được các loài rắn đặc biệt yêu thích. Mùi tanh tự nhiên của trứng gia cầm có khả năng khuếch tán mạnh trong không khí và kích thích khứu giác của rắn.

Những ngôi nhà có chuồng gà, chuồng vịt hoặc nuôi chim cảnh ở sân vườn thường là mục tiêu tấn công hàng đầu của chúng. Rắn có thể kiên nhẫn bò lên cao hoặc luồn lách qua các khe hở nhỏ của chuồng trại để tiếp cận tổ trứng. Việc bảo vệ không tốt khu vực chăn nuôi gia cầm sẽ biến nhà bạn thành điểm đến thường xuyên của rắn.

Lời khuyên: Thiết kế chuồng nuôi gia cầm bằng lưới sắt mắt nhỏ tựa như lưới chống muỗi để rắn không thể chui lọt. Thu hoạch trứng đều đặn hàng ngày và không để trứng tồn đọng qua đêm trong chuồng.

5. Nhiệt độ ấm áp từ các thiết bị điện

Vào mùa lạnh hoặc ban đêm, rắn cần tìm kiếm các nguồn nhiệt bên ngoài để sưởi ấm và duy trì thân nhiệt ổn định. Các thiết bị điện hoạt động liên tục như cục nóng điều hòa, phía sau tủ lạnh, hoặc máy bơm nước tỏa ra lượng nhiệt rất lý tưởng đối với chúng.

Rắn thường bò vào các khe hở của các thiết bị này để tận hưởng sự ấm áp và sấy khô cơ thể. Vị trí đặt các máy móc này thường nằm ở góc khuất, ít người qua lại nên càng làm tăng cảm giác an toàn cho rắn. Đây là lý do người dân đôi khi phát hiện rắn nằm cuộn tròn bên trong các bảng điện hoặc động cơ xe máy.

Lời khuyên: Lắp lưới bảo vệ xung quanh cục nóng điều hòa và các khe hở của đồ điện lớn. Kiểm tra định kỳ các góc tối phía sau tủ lạnh, máy giặt và khu vực chứa đồ điện.

6. Mùi hương của một số loại cây bụi rậm rạp

Một số loại cây có mật độ lá dày đặc và mọc sát đất tạo ra bóng râm mát mẻ, giữ ẩm tốt nên rất được rắn ưa chuộng để làm nơi trú ẩn. Những loại cây như hoa nhài, hoa lý, hoặc cây leo giàn thường thu hút nhiều côn trùng, ếch nhái và chim chóc đến làm tổ.

Sự xuất hiện của các sinh vật này vô tình biến bụi cây thành một "nhà hàng" cung cấp thức ăn liên tục cho rắn. Ngoài ra, một số mùi hương đặc trưng từ thảm thực vật mục nát dưới gốc cây cũng giúp rắn che giấu mùi cơ thể trước kẻ thù. Do đó, việc trồng cây quá sát cửa sổ hoặc lối đi tạo điều kiện cho rắn dễ dàng bắc cầu bò vào nhà.

Lời khuyên: Không trồng các loại cây bụi rậm, cây dây leo quá sát vách tường hoặc cửa ra vào. Cắt tỉa cành cây cao để chúng không chạm vào mái nhà hoặc ban công.

7. Sự yên tĩnh và ít tiếng động lớn

Rắn là loài động vật cực kỳ nhạy cảm với các rung động địa chấn từ mặt đất và các âm thanh lớn xung quanh. Chúng rất ghét và luôn chủ động né tránh những khu vực ồn ào, có nhiều hoạt động qua lại của con người hoặc vật nuôi lớn.

Ngược lại, những ngôi nhà hoang, kho chứa đồ cũ nát hoặc các căn phòng ít khi sử dụng là thiên đường đối với chúng. Sự tĩnh lặng tuyệt đối ở những nơi này giúp rắn giảm bớt căng thẳng và có thể thoải mái săn mồi hoặc sinh sản. Nếu một khu vực trong nhà bạn bị bỏ bống quá lâu, rắn sẽ coi đó là lãnh thổ an toàn của riêng mình.

Lời khuyên: Thường xuyên dọn dẹp, xáo trộn đồ đạc ở các kho chứa đồ hoặc phòng trống trong nhà. Nuôi chó hoặc mèo để tiếng bước chân và mùi của chúng làm tác nhân xua đuổi rắn tự nhiên.