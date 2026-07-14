Học sinh thi thử được hơn 10 điểm/3 môn, thi tốt nghiệp 24 điểm: Hiệu trưởng nói gì?

Liên quan đến bài đăng lan truyền trên mạng xã hội về việc 2 thí sinh của Trường THPT Hùng Vương (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thi thử chỉ đạt 10 điểm/3 môn tổ hợp xét tuyển nhưng thi thật thì được 24 điểm/3 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, mới đây, ông Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cho biết đã nắm được thông tin phản ánh.

Trao đổi trên báo VietNamNet, ông Phương cho hay, 2 thí sinh được nhắc đến trong bài đăng là học sinh của trường, song thông tin cho rằng các em chỉ đạt 10 điểm/3 môn ở kỳ thi thử là không chính xác. Qua rà soát, tại kỳ thi thử do nhà trường tổ chức vào tháng 5, hai học sinh này lần lượt đạt 10,95 và 10,65 điểm/3 môn. Còn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, hai em này đạt số điểm lần lượt là 24 và 23 điểm/3 môn.

Theo ông Phương, thí sinh đạt 24 điểm là học sinh có học lực giỏi của trường. Do nhiều yếu tố nên kết quả thi thử chưa phản ánh đầy đủ năng lực của em này.

Vị hiệu trưởng cho hay, kỳ thi thử diễn ra vào tháng 5, khi thí sinh có thể chưa hoàn thành việc ôn tập toàn bộ chương trình. Ngoài ra, tâm lý chủ quan hoặc áp lực khi làm bài cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Từ kỳ thi thử đến khi thi chính thức, các thí sinh cũng còn khoảng 1 tháng để tiếp tục ôn luyện và củng cố kiến thức.

Điểm thi Trường THPT Hùng Vương (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: VOV.VN)

Về những phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi, ông Phương thông tin vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, kết quả thế nào phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Nói trên báo Tiền Phong , một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã vào cuộc kiểm tra, xác minh theo quy định, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương. Theo bài đăng, 2 thí sinh có điểm số chênh lệch trong kỳ thi thử và thi thật bị cho là được giám thị hỗ trợ làm bài.

Ngoài điểm thi THPT Hùng Vương, trước đó trên mạng xã hội cũng xuất hiện bài đăng phản ánh nghi vấn tiêu cực thi tốt nghiệp xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong toàn tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý. Các ngành liên quan tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận, phản ánh của học sinh và người dân trên địa bàn để chủ động xử lý.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).