Xã đầu tiên ra quy định quản lý điện thoại, MXH với học sinh dưới 16 tuổi

Theo đó, UBND xã Hòa Vang vừa ban hành quy định tạm thời về một số biện pháp quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số an toàn đối với học sinh dưới 16 tuổi trên địa bàn.

Xã Hòa Vang ra quy định quản lý việc sử dụng điện thoại đối với học sinh dưới 16 tuổi. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, học sinh mang điện thoại đến trường phải tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ im lặng, gửi tại tủ bảo quản của lớp và chỉ được sử dụng khi giáo viên cho phép phục vụ hoạt động học tập.

Mỗi lớp học bố trí một tủ bảo quản điện thoại đặt ở vị trí thuận tiện, dễ giám sát; khuyến khích lắp camera theo dõi và đưa nội dung này vào nội quy nhà trường.

Nhà trường không được bắt buộc học sinh trang bị điện thoại để học, đồng thời phải có phương án thay thế phù hợp đối với học sinh không có thiết bị công nghệ.

Các trường ưu tiên sử dụng nền tảng chuyên dụng của ngành giáo dục trong trao đổi, học tập; hạn chế sử dụng mạng xã hội, tăng cường giáo dục kỹ năng số, an toàn trên môi trường mạng và từng bước triển khai chương trình giáo dục công dân số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Quy định này yêu cầu cha mẹ quản lý việc sử dụng điện thoại của con theo độ tuổi; hạn chế trang bị điện thoại thông minh riêng cho học sinh tiểu học khi chưa thật sự cần thiết; theo dõi nội dung con tiếp cận trên mạng, tăng cường các hoạt động đọc sách, thể thao, giao tiếp trực tiếp và phối hợp với nhà trường trong quản lý việc sử dụng điện thoại của học sinh…

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết qua tìm hiểu, chưa có địa phương nào ban hành quy định chi tiết như Hòa Vang.

Theo ông Nguyện, việc học sinh tiếp cận điện thoại và mạng xã hội từ sớm là khó tránh, nếu thiếu kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến học tập, sức khỏe tâm thần, khả năng giao tiếp, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên không gian mạng.

Ông Lê Đinh Minh Hải, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Vang, thông tin thêm trong quá trình xây dựng quy định, địa phương đã lấy ý kiến hơn 2.700 phụ huynh, các trường học và nhiều đơn vị liên quan

Ban đầu một số phụ huynh lo ngại việc quản lý điện thoại sẽ khiến gia đình khó liên lạc với con khi có việc gấp. Sau khi được giải thích quy định không cấm học sinh mang điện thoại đến trường mà chỉ quản lý việc sử dụng, đa số đều đồng tình.