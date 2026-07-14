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Một trường đại học gây sốt, trao học bổng gần 400 triệu đồng cho game thủ "phá đảo" 115 thành tựu của tựa game này

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Một trường đại học gây sốt, trao học bổng gần 400 triệu đồng cho game thủ "phá đảo" 115 thành tựu của tựa game này

Không ít game thủ đã phải bất ngờ trước câu chuyện này.

Chỉ cần chinh phục toàn bộ thành tựu trong Minecraft, game thủ có thể nhận học bổng trị giá tới 15.000 USD.

Trong nhiều năm qua, học bổng đại học thường được trao dựa trên thành tích học tập, nghiên cứu hoặc các hoạt động ngoại khóa nổi bật. Tuy nhiên, một trường đại học tại Mỹ mới đây đã khiến cộng đồng game thủ bất ngờ khi công bố chương trình học bổng đặc biệt, nơi kỹ năng chơi game cũng có thể trở thành tấm vé giúp sinh viên tiết kiệm hàng trăm triệu đồng học phí.

Một trường đại học gây sốt, trao học bổng gần 400 triệu đồng cho game thủ "phá đảo" 115 thành tựu của tựa game này - Ảnh 1.

Cụ thể, University of Silicon Valley (USV) tại bang California đang triển khai chương trình Max Achievement Scholarships, trao học bổng trị giá 15.000 USD (gần 400 triệu đồng) cho những ứng viên đáp ứng được các tiêu chí đặc biệt trong nhiều tựa game nổi tiếng.

Trong số đó, điều kiện gây chú ý nhất là việc hoàn thành toàn bộ 115 Advancement của Minecraft. Đối với cộng đồng Minecraft, 115 Advancement được xem là cột mốc không hề dễ chinh phục. Hệ thống này bao gồm hàng loạt thử thách trải dài từ sinh tồn, chế tạo, khám phá thế giới, chiến đấu với quái vật cho đến đánh bại các boss cuối game và thực hiện nhiều nhiệm vụ ẩn. Để hoàn thành toàn bộ thành tựu, người chơi không chỉ cần đầu tư rất nhiều thời gian mà còn phải sở hữu kiến thức sâu về cơ chế vận hành của trò chơi, khả năng lập kế hoạch cũng như kỹ năng xử lý tình huống.

Theo thông báo từ University of Silicon Valley, bất kỳ ai chứng minh được đã mở khóa đầy đủ 115 Advancement đều có thể nộp hồ sơ xét học bổng. Tuy nhiên, nhà trường cũng đưa ra những yêu cầu xác minh khá chặt chẽ nhằm tránh gian lận.

Một trường đại học gây sốt, trao học bổng gần 400 triệu đồng cho game thủ "phá đảo" 115 thành tựu của tựa game này - Ảnh 4.

Ứng viên phải cung cấp bằng chứng thông qua tài khoản chính thức, API hoặc ảnh chụp màn hình thể hiện rõ tên nhân vật, ID tài khoản và trạng thái hoàn thành toàn bộ thành tựu. Trong trường hợp không thể xác minh trực tuyến, trường có thể yêu cầu quay video hoặc thực hiện xác thực trực tiếp trước hội đồng tuyển sinh.

Điều thú vị là Minecraft không phải cái tên duy nhất nằm trong chương trình này. University of Silicon Valley còn công nhận thành tích ở nhiều tựa game nổi tiếng khác như World of Warcraft, RuneScape, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Genshin Impact, Dark Souls, Hollow Knight và Cities: Skylines.

Một trường đại học gây sốt, trao học bổng gần 400 triệu đồng cho game thủ "phá đảo" 115 thành tựu của tựa game này - Ảnh 5.

Chương trình học bổng cũng được chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Những thành tích thuộc nhóm Legendary sẽ nhận hỗ trợ lên tới 5.000 USD mỗi học kỳ trong vòng một năm, trong khi nhóm Mastery được cấp 2.500 USD mỗi học kỳ.

Dĩ nhiên, việc phá đảo game không phải là điều kiện duy nhất. Nhà trường yêu cầu ứng viên viết một bài luận giải thích cách những thành tựu đạt được trong game giúp phát triển các kỹ năng có ích cho việc học tập, chẳng hạn như tư duy chiến lược, khả năng quản lý hệ thống, giải quyết vấn đề hay làm việc nhóm. Sau khi nhập học, sinh viên cũng phải duy trì điểm trung bình (GPA) từ 3.0 trở lên để tiếp tục được hưởng học bổng.

Ngay sau khi được công bố, chương trình nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên các diễn đàn game quốc tế. Nhiều người đánh giá đây là một trong những chương trình học bổng độc đáo nhất từng xuất hiện, bởi nó thừa nhận rằng việc chinh phục những thử thách phức tạp trong game cũng có thể phản ánh năng lực tư duy, sự kiên trì và khả năng học hỏi của người chơi.

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Theo Tuấn Hưng

Đời sống và Pháp luật

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