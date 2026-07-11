Ngành học khát hơn 30.000 nhân lực nhưng Việt Nam mới có khoảng 4 trường ĐH đào tạo: Học phí chênh nhau gần 1 tỷ đồng, trường “rẻ nhất” hơn 151 triệu/khóa

Ngành học tiềm năng, cực khát nhân lực

Trong vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp game Việt Nam liên tục ghi nhận tốc độ phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực nổi bật của kinh tế số.

Theo Sensor Tower, Việt Nam xếp thứ 6 thế giới về tốc độ tăng trưởng số lượng nhà phát hành game với mức tăng 27%, đồng thời chiếm 2,3% tổng số nhà phát hành toàn cầu, chỉ sau các thị trường lớn như Mỹ (3,6%) và Ấn Độ (2,9%). Sự phát triển nhanh của ngành cũng kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần bổ sung khoảng 30.000 nhân sự ngành game trong 2 - 3 năm tới, tập trung ở các vị trí như lập trình game, thiết kế game, game artist, thiết kế nhân vật, kỹ sư đồ họa, chuyên gia vận hành và marketing game.

Trong khi nhu cầu tuyển dụng rất lớn, hệ thống đào tạo chuyên sâu về game tại Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Đến nay, cả nước mới chỉ có khoảng 4 trường đại học triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt liên quan trực tiếp đến thiết kế và phát triển game. Cụ thể như sau:

1. Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đào tạo 3 hướng nhân lực cho ngành game

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình đào tạo chuyên biệt về game.

Từ năm 2019, trường tuyển sinh Cử nhân Thiết kế và Lập trình Game, sau đó mở thêm Cử nhân Mỹ thuật Game (Game Art) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ở mảng sáng tạo nội dung. Cả hai chương trình đều do Đại học Staffordshire (Vương quốc Anh) cấp bằng, thời gian đào tạo 3 năm, với học phí toàn khóa khoảng 984,252 triệu đồng.

Trong đó, Thiết kế và Lập trình Game tập trung vào phát triển gameplay, lập trình và xây dựng sản phẩm game hoàn chỉnh; còn Mỹ thuật Game đào tạo chuyên sâu về thiết kế đồ họa, nhân vật, bối cảnh và các công cụ phát triển game chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp game.

Ngoài ra, BUV còn đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính (định hướng Đổi mới sáng tạo Game), trang bị cho sinh viên nền tảng vững chắc về cả năng lực kỹ thuật công nghệ lẫn tư duy thẩm mỹ sáng tạo, giúp sinh viên phát triển các sản phẩm Game chất lượng cao và tối ưu hóa giá trị thương mại. Chương trình này kéo dài 4 năm do BUV cấp bằng với học phí toàn khóa khoảng 459,2 triệu đồng.

2. Trường ĐH RMIT Việt Nam - Trường có học phí cao nhất nhóm ngành game

Năm 2022, Trường ĐH RMIT Việt Nam (cơ sở TP.HCM) bắt đầu tuyển sinh chương trình Cử nhân Thiết kế Game, trở thành một trong hai trường đại học quốc tế tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu lĩnh vực này.

Chương trình học của RMIT kéo dài 3 năm, giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, tập trung phát triển tư duy thiết kế game, kể chuyện tương tác (interactive storytelling), thiết kế gameplay, trải nghiệm người dùng, phát triển game đa nền tảng và kỹ năng làm việc trong môi trường các studio quốc tế.

Đây cũng là chương trình có học phí cao nhất trong nhóm các trường đào tạo chuyên biệt về game tại Việt Nam. Theo công bố của nhà trường, học phí cho chương trình này là 375,84 triệu đồng/năm, khoảng 1,127 tỷ đồng cho 3 năm học.

3. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Trường ĐH Việt Nam đầu tiên mở ngành đào tạo chuyên sâu về Game

Trong số các cơ sở đào tạo hiện nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) là trường đại học Việt Nam đầu tiên xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực game.

Từ năm 2024, trường bắt đầu tuyển sinh ngành Thiết kế và Phát triển Game, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ thiết kế và phát triển game, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp game trong nước và quốc tế.

Chương trình học kéo dài 4 năm, xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin và công nghệ đa phương tiện, kết hợp các kiến thức về thiết kế, lập trình game cùng nhiều lĩnh vực liên ngành như toán học, tâm lý học, văn hóa, kinh tế, pháp luật và marketing. Nhờ đó, sinh viên có thể phát triển các sản phẩm game vừa hấp dẫn về trải nghiệm, vừa đáp ứng yêu cầu về hiệu quả thương mại và tuân thủ pháp luật.

Theo đề án tuyển sinh năm 2026, ngành Thiết kế và Phát triển Game có học phí khoảng 41,3-46,7 triệu đồng/năm, tương đương 165,2 - 186,8 triệu đồng cho toàn bộ chương trình học.

Đáng chú ý, từ năm 2026, PTIT tiếp tục mở thêm chương trình Thiết kế đồ họa Game (Game Art) nhằm đào tạo nhân lực về thiết kế nhân vật, bối cảnh và hiệu ứng hình ảnh cho ngành công nghiệp game.

4. Trường ĐH CMC - Trường có học phí thấp nhất nhóm ngành game

Từ năm học 2025, Trường Đại học CMC chính thức tuyển sinh ngành Đồ họa Game, trở thành một trong số ít trường đại học tại Việt Nam đào tạo chuyên biệt về lĩnh vực này.

Chương trình học của Trường Đại học CMC được thiết kế theo lộ trình 3 năm (9 học kỳ), giúp sinh viên tiếp cận toàn bộ quy trình phát triển game, từ xây dựng ý tưởng, thiết kế nhân vật, bối cảnh, giao diện đến hoàn thiện sản phẩm. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình cũng chú trọng rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp game.

Theo bảng học phí năm 2026 của nhà trường, ngành Đồ họa Game có mức học phí từ 13,608-20,16 triệu đồng/học kỳ. Với lộ trình đào tạo 9 học kỳ, tổng học phí cho toàn khóa khoảng 151,2 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các chương trình đào tạo game tại 2 trường đại học quốc tế là BUV và RMIT.

Thiết kế game không phải ngành "dễ học, dễ làm"

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng lớn, thiết kế và phát triển game lại là một trong những ngành học có yêu cầu khá cao về năng lực chuyên môn cũng như khả năng sáng tạo.

Khác với suy nghĩ chỉ cần biết chơi game là có thể theo học, sinh viên ngành này phải kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực như lập trình, mỹ thuật, thiết kế, toán học, vật lý, trí tuệ nhân tạo, kể chuyện (storytelling), âm thanh và trải nghiệm người dùng. Tùy từng vị trí, người học sẽ phải thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa 2D - 3D, phần mềm dựng hình, game engine như Unity hoặc Unreal Engine, đồng thời thường xuyên cập nhật các công nghệ mới.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, ngành game còn đòi hỏi khả năng làm việc nhóm cao. Một sản phẩm game hoàn chỉnh thường là kết quả phối hợp của lập trình viên, game designer, game artist, kỹ sư âm thanh, biên kịch và đội ngũ vận hành. Vì vậy, sinh viên không chỉ cần kỹ năng chuyên môn mà còn phải rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề, quản lý dự án và giao tiếp trong môi trường đa ngành.

Chính yêu cầu đào tạo liên ngành cùng tốc độ thay đổi nhanh của công nghệ khiến nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực game vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, dù thị trường liên tục mở rộng.

(Tổng hợp)