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5 việc cần làm trước khi gửi tiết kiệm

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5 việc cần làm trước khi gửi tiết kiệm

Nhiều người có một khoản tiền nhàn rỗi là nghĩ ngay đến gửi tiết kiệm. Nhưng trước khi chọn kỳ hạn hay so sánh lãi suất, có vài việc quan trọng hơn mà bạn nên làm để tránh phải rút tiền giữa chừng hoặc chọn sai cách gửi.

Gửi tiết kiệm là một trong những cách quản lý tiền quen thuộc. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào lãi suất mà bỏ qua mục đích sử dụng của khoản tiền, bạn rất dễ chọn nhầm kỳ hạn hoặc khóa tiền vào một sổ không phù hợp với kế hoạch của mình. Dưới đây là 5 việc nên làm trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

1. Xác định khoản tiền này dùng để làm gì

Đây là bước quan trọng nhất. Một khoản tiền dành để mua nhà trong vài năm tới sẽ khác với khoản tiền dự phòng cho tình huống khẩn cấp. Tiền chuẩn bị cho học phí của con cũng sẽ khác với tiền để dành cho một kế hoạch chưa có thời điểm cụ thể.

Khi biết rõ khoản tiền này phục vụ mục tiêu nào, bạn sẽ dễ chọn cách gửi phù hợp hơn thay vì quyết định theo cảm tính.

2. Xác định thời điểm cần dùng tiền

Không phải khoản tiền nào cũng có thể "khóa" trong một kỳ hạn dài. Nếu bạn biết chắc mình sẽ cần dùng tiền trong vài tháng tới, việc chọn kỳ hạn quá dài có thể khiến bạn phải rút trước hạn và mất phần lãi đáng có.

Ngược lại, nếu đây là khoản tiền chưa cần dùng ngay, bạn có thể cân nhắc kỳ hạn dài hơn để phù hợp với kế hoạch tài chính của mình.

5 việc cần làm trước khi gửi tiết kiệm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

3. Phân loại khoản tiền theo mức độ linh hoạt

Không phải mọi khoản tiền nhàn rỗi đều nên gửi tiết kiệm theo cùng một cách. Có những khoản cần giữ linh hoạt cao, chẳng hạn như quỹ dự phòng cho các tình huống bất ngờ. Có những khoản lại có thể chấp nhận "đóng băng" trong một thời gian nhất định vì đã có mục tiêu rõ ràng.

Việc phân loại trước sẽ giúp bạn tránh tình trạng dùng chung một cách gửi cho tất cả các khoản tiền.

4. Chỉ so sánh kỳ hạn và lãi suất sau khi đã rõ mục tiêu

Nhiều người bắt đầu bằng câu hỏi "gửi ở đâu lãi cao hơn?" hoặc "kỳ hạn nào tốt nhất?". Nhưng thực tế, những yếu tố này chỉ nên được xem xét sau khi bạn đã biết khoản tiền đó dùng để làm gì.

Khi mục tiêu đã rõ, việc so sánh kỳ hạn, hình thức gửi hay mức lãi suất mới thực sự có ý nghĩa. Lúc đó, bạn đang chọn công cụ phù hợp cho kế hoạch của mình, thay vì để lãi suất quyết định thay cho mục tiêu.

5. Nghĩ trước phương án rút tiền hoặc tái tục

Trước khi mở sổ tiết kiệm, bạn cũng nên hình dung trước: nếu đến hạn thì sẽ làm gì? Rút ra để dùng, hay tiếp tục tái tục? Nếu cần tiền sớm hơn dự kiến thì xử lý thế nào?

Việc chuẩn bị trước phương án này giúp bạn chủ động hơn, tránh bị động khi sổ đến hạn hoặc khi phát sinh nhu cầu tài chính đột xuất.

Gửi tiết kiệm không chỉ là chuyện chọn nơi có lãi suất cao hơn vài phần trăm. Quan trọng hơn là biết rõ khoản tiền đó đang làm "nhiệm vụ" gì trong kế hoạch tài chính của bạn. Khi mục tiêu rõ ràng, cách gửi cũng sẽ phù hợp hơn và bạn sẽ ít phải thay đổi giữa chừng.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 4.900.000 đồng từ 1 tài khoản Techcombank sang tài khoản MB Bank của người đàn ông SN 1993, công an lập tức vào cuộc điều tra

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

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