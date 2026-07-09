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Khởi tố Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên trong vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang

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Khởi tố Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên trong vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang

Liên quan vụ bất thường điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Công an đã khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chiều 9/7, tại Họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Với trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc và đúng quy chế, tuy nhiên bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn Toán không đúng quy chế.

Theo chỉ đạo của bà Hằng, Nguyễn Hà Duy (Giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang) đã trực tiếp vào phòng thi để hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Khởi tố Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên trong vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang - Ảnh 1.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, hành vi của Hằng và Duy đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong số này có Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi và Nguyễn Hà Duy, Thư ký điểm thi. Hai bị can còn lại chưa được công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra xác định Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, xác định đầy đủ vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị can và các cá nhân có liên quan; đồng thời làm rõ động cơ, mục đích phạm tội, hậu quả do hành vi gây ra và xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng đối với các thí sinh tham gia kỳ thi.


Theo Phùng Anh

VTV

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