Khởi tố Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên trong vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang

Chiều 9/7, tại Họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Với trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc và đúng quy chế, tuy nhiên bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn Toán không đúng quy chế.