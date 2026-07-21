Điểm chuẩn trường Sĩ quan Lục quân 1 trong ba năm gần nhất

Diễn biến điểm chuẩn của trường Sĩ quan Lục quân 1 tăng giảm thế nào trong ba năm gần đây, quý phụ huynh tham khảo bảng dưới đây:

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Lục quân 1 trong 3 năm gần nhất.

Điểm chuẩn năm 2025 của trường Sĩ quan Lục quân 1 có sự phân hóa rõ rệt giữa các hệ đào tạo và từng khu vực tuyển sinh . Trong đó, mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Quân sự cơ sở (hệ đại học) ở khu vực Quân khu 4 với 20,25 điểm.

Ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất ghi nhận ở ngành Quân sự cơ sở (hệ cao đẳng) thuộc khu vực Quân khu 3 với chỉ 10,25 điểm. Sự chênh lệch giữa đỉnh và đáy điểm chuẩn lên tới 10 điểm, cho thấy yêu cầu đầu vào của hệ đại học (dao động từ 15,58 đến 20,25 điểm) nhìn chung cao vượt trội so với hệ cao đẳng (dao động từ 10,25 đến 13,50 điểm).

Năm 2026, trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển sinh ngành Chỉ huy Tham mưu Lục quân với 694 chỉ tiêu dành cho thí sinh nam có nơi thường trú từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc.

Nhà trường sử dụng 3 tổ hợp xét tuyển gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn).

Năm nay, trường nhận hồ sơ xét tuyển từ 19 điểm đối với các tổ hợp A00, A01, C01. Mức điểm này áp dụng cho thí sinh ở miền Bắc và miền Nam.