Một con số đang khiến lứa học sinh 2k8 năm nay "toát mồ hôi hột": Dự báo điểm chuẩn loạt ngành học sẽ tăng NÓNG!

Theo số liệu từ hệ thống tuyển sinh do Bộ GD&ĐT công bố sáng nay 15/7, tổng số 874.811 thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học với 7.180.860 nguyện vọng. Trong đó, nhóm ngành STEM thu hút tới 467.590 thí sinh đăng ký với tổng cộng 2.368.179 nguyện vọng.

Việc bình quân cứ 3 nguyện vọng đăng ký trên hệ thống thì có 1 nguyện vọng gọi tên STEM phản ánh rất rõ tâm lý dịch chuyển của thí sinh và phụ huynh hiện nay: Tính thực tế và đo lường được.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và chuyển đổi số trở thành trụ cột phát triển kinh tế, các ngành kỹ thuật - công nghệ mang lại cảm giác "an toàn" hơn về đầu ra việc làm. Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cơ hội tham gia thị trường lao động toàn cầu cùng sự hậu thuẫn từ các chính sách truyền thông quốc gia đã biến STEM từ một lựa chọn chuyên môn thành "làn sóng quốc dân".

Dự báo điểm chuẩn 2026: "Sức nóng" dồn về các trường TOP

Sự hội tụ của hơn 2,36 triệu nguyện vọng chắc chắn sẽ biến cuộc đua vào các ngành "hot" như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch, Tự động hóa... thành những điểm nóng cạnh tranh gay gắt nhất mùa tuyển sinh năm nay.

1. CNTT và Trí tuệ nhân tạo (AI): Nguy cơ tiếp tục "chạm trần"

Tại các cơ sở đào tạo trọng điểm, chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi THPT ngày càng bị thu hẹp do các trường gia tăng chỉ tiêu cho phương thức Đánh giá tư duy/năng lực và xét tuyển riêng. Với lượng nguyện vọng dồn về khổng lồ, điểm chuẩn nhóm ngành này dự kiến tiếp tục duy trì ở ngưỡng cực cao, tiệm cận 28,5 - 29,5 điểm (thang điểm 30).

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2. Vi mạch & Bán dẫn: "Ngôi sao mới" bùng nổ

Hưởng ứng chiến lược đào tạo nhân lực bán dẫn quốc gia, các ngành liên quan đến Kỹ thuật Vi mạch và Thiết kế IC ghi nhận lượng đăng ký tăng vọt. Đây dự báo là nhóm ngành có sự nhảy vọt về điểm chuẩn mạnh mẽ nhất trong mùa tuyển sinh 2026.

3. Tự động hóa & Cơ điện tử: Sức hút bền bỉ

Nhờ tính ứng dụng cao và phạm vi việc làm rộng, các ngành kỹ thuật ứng dụng này vẫn giữ vững phong độ. Điểm chuẩn được dự báo sẽ phân hóa rõ rệt, dao động từ 26,5 - 28,0 điểm ở nhóm trường top trên.

Cảnh báo từ "Cơn sốt": Đừng lao vào STEM chỉ vì "Trend"

Dù con số 2,36 triệu nguyện vọng thể hiện tín hiệu tích cực về định hướng nhân lực công nghệ cho đất nước, nhiều chuyên gia giáo dục vẫn đưa ra những lời cảnh báo mang tính thực tế.

"STEM là khối ngành đòi hỏi tư duy logic cứng, năng lực Toán - Lý vững chắc và khả năng tự học rất lớn. Nếu thí sinh chọn ngành chỉ vì tâm lý đám đông mà không đánh giá đúng năng lực cốt lõi của bản thân, rủi ro gãy chuỗi kiến thức và bị đào thải ngay từ những năm đầu đại học là rất cao", một chuyên gia tuyển sinh nhận định.

Thị trường lao động công nghệ hiện nay phân hóa rất khắc nghiệt: chỉ thiếu nhân sự trình độ cao, hoàn toàn không thiếu lao động chỉ biết lập trình cơ bản. Đằng sau con số nguyện vọng kỷ lục là thách thức không nhỏ cho chính các cơ sở đào tạo về hạ tầng phòng lab, trang thiết bị thực hành và đội ngũ giảng viên chất lượng cao.

Số liệu ghi nhận từ hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đã chứng minh bước tiến trong tư duy chọn nghề của thí sinh năm 2026: thực tế hơn và bắt nhịp nhanh với thời đại. Tuy nhiên, điểm chuẩn cao chỉ là cánh cửa đầu tiên. Cuộc đua thực sự chỉ mới bắt đầu khi các tân sinh viên bước chân vào giảng đường, nơi năng lực tư duy, sự bền bỉ và bản lĩnh thích ứng mới là chìa khóa quyết định ai sẽ trụ lại với nghề.