Cảnh báo đến những người thường ngứa 3 nơi trên cơ thể: Máu đã “ngập đường”

Thay vì nghĩ đến viêm da hay dị ứng thời tiết thông thường, những cơn ngứa ngáy âm ỉ và bứt rứt không dứt thực chất lại là lời cầu cứu khẩn cấp phát ra từ bên trong mạch máu của bạn. Khi lượng đường huyết tăng vọt vượt mức kiểm soát, cơ thể sẽ lập tức phản ứng bằng các dấu hiệu kỳ lạ trên da. Nếu cứ chủ quan bỏ qua và tự điều trị tại nhà, bạn đang tự đẩy bản thân vào những biến chứng tàn khốc của căn bệnh tiểu đường.

3 vị trí ngứa ngáy tố cáo lượng đường trong máu đang tăng vọt

Nếu bỗng nhiên gặp phải những cơn ngứa khác lạ và dai dẳng tại các vùng da này, bạn cần nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra đường huyết ngay lập tức.

1. Cơn ngứa tai dai dẳng không rõ nguyên nhân

Vì vùng da tai vốn rất mỏng mỏng và nhạy cảm nên đây sẽ là nơi đầu tiên phản ứng dữ dội với sự biến động của đường huyết. Khi lượng đường trong máu dư thừa vượt ngưỡng an toàn, chúng sẽ kích ứng trực tiếp lên hệ thống các dây thần kinh dưới da

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Nếu bạn liên tục bị ngứa râm ran vùng dái tai hoặc sâu trong ống tai mà không phải do viêm nhiễm hay bụi bẩn, hãy chủ động đi tầm soát tiểu đường càng sớm càng tốt.

2. Ngứa ngáy, tê bì khó chịu ở bàn chân

Bàn chân là bộ phận xa tim nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi hệ tuần hoàn gặp trục trặc. Tiến sĩ Adam Hotchkiss (Detroit, Mỹ), chuyên gia hàng đầu về bệnh tiểu đường, giải thích rằng lượng đường huyết tăng cao vượt mức kiểm soát sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng và làm giảm mạnh lưu lượng máu truyền đến chân.

Đồng thời, các dây thần kinh tại đây bị tổn thương nặng nề làm rối loạn hoàn toàn quá trình bài tiết mồ hôi của da. Hệ quả là vùng da chân của bạn luôn trong trạng thái khô ráp, bong tróc và ngứa ngáy điên cuồng. Đi kèm với đó, người bệnh thường xuyên cảm thấy bàn chân tê cứng, châm chích như có kiến bò và rất dễ bị đau tức khi di chuyển.

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3. Những cơn ngứa da diện rộng bất trị

Khác hoàn toàn với những cơn ngứa thông thường do muỗi đốt hay dị ứng, ngứa da do đường huyết cao cực kỳ tàn khốc. Cảm giác ngứa ngáy này thường âm ỉ dưới da và không hề thuyên giảm cho dù bạn có thoa các loại thuốc mỡ thông thường. Lượng đường dư thừa trong máu liên tục kích thích các sợi thần kinh cảm giác, khiến cơ thể bạn luôn trong trạng thái ngứa ngáy, bứt rứt vô cùng khó chịu.

Vì sao máu ngập đường lại gây ngứa ngáy bất thường

Tại sao máu "ngập đường" lại kích hoạt những cơn ngứa ngáy hành hạ bạn điên cuồng đến thế? Đây là những gì thực sự đang diễn ra bên trong cơ thể bạn:

- Tổn thương hệ thần kinh ngoại biên: Nồng độ đường trong máu quá cao sẽ trực tiếp phá hủy bao myelin bảo vệ các dây thần kinh, gửi các tín hiệu sai lệch đến não bộ dưới dạng cảm giác châm chích, ngứa ngáy bứt rứt.

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- Sự sụp đổ của hàng rào miễn dịch: Lượng đường dư thừa là môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn, nấm ký sinh trên da sinh sôi nảy nở. Khi khả năng miễn dịch của da suy giảm, bạn rất dễ bị viêm da nhiễm trùng gây ngứa dữ dội.

- Phản ứng phụ của thuốc điều trị: Trong nhiều trường hợp, việc tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc hoặc tác dụng phụ của thuốc điều trị tiểu đường kéo dài cũng kích hoạt các phản ứng ngứa ngáy bất thường trên cơ thể.

Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, những cơn ngứa ngáy liên tục này cũng là nỗi ám ảnh tàn phá cả thể chất lẫn tinh thần của người bệnh. Để chấm dứt tình trạng này, việc gãi hay bôi thuốc ngoài da chỉ là giải pháp tạm thời. Nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là bạn phải chủ động đi khám y khoa để kiểm soát và hạ đường huyết về mức an toàn, bảo vệ cơ thể trước những biến chứng nguy hại của bệnh tiểu đường.

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