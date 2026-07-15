Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp có mưa to nhiều ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng

| | Sống

Theo dự báo, từ ngày mai, nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực vùng núi và trung du phía Bắc. Từ ngày 17/7, nắng nóng tại khu vực đồng bằng sẽ dịu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 15/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Bắc Sơn La có nơi mưa rất to.

Từ ngày mai 16/7, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ. Từ ngày 17/7, nắng nóng tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng dịu dần.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ khoảng chiều tối và đêm 18/7, miền Bắc sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến khoảng ngày 23/7, sau có xu hướng giảm dần (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc sắp có mưa to nhiều ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/7

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
mưa to

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị lập biên bản ở Khánh Hòa: Xem xét xử lý những người làm công tác coi thi

Vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị lập biên bản ở Khánh Hòa: Xem xét xử lý những người làm công tác coi thi Nổi bật

Phát hiện người đàn ông 37 tuổi đã được hưởng lương hưu, hơn 1 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản

Phát hiện người đàn ông 37 tuổi đã được hưởng lương hưu, hơn 1 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản Nổi bật

Nhìn lên mái nhà, người dân tá hỏa phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa ban ngày

Nhìn lên mái nhà, người dân tá hỏa phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa ban ngày

17:32 , 15/07/2026
Thêm điểm tựa sức khỏe cho người dân TP.HCM: Trạm Công dân số lần đầu tiên có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thêm điểm tựa sức khỏe cho người dân TP.HCM: Trạm Công dân số lần đầu tiên có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

17:30 , 15/07/2026
Lời khuyên cho những người hay uống nước đá lạnh

Lời khuyên cho những người hay uống nước đá lạnh

16:55 , 15/07/2026
Công an đề nghị 358 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 358 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

16:31 , 15/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên