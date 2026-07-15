Nhìn lên mái nhà, người dân tá hỏa phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa ban ngày

Một con trăn khổng lồ nặng 38 kg bò lên mái nhà rồi tìm cách chui vào cửa sổ đã khiến một gia đình ở Anh được phen hoảng hốt. Vụ việc xảy ra từ năm 2022 nhưng mới đây được chia sẻ lại trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi khoảnh khắc con vật khổng lồ xuất hiện ngay sát nơi ở của con người.

Cụ thể, một gia đình sống gần thành phố Southampton, Anh, đã có phen kinh hoàng khi phát hiện một con trăn khổng lồ nặng tới 38 kg đang bò từ mái nhà xuống khu vực cửa sổ. Sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 phút sáng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh.

Theo chia sẻ của bà Jenny Warwick, 62 tuổi, ban đầu bà chỉ nghĩ vật thể trên mái nhà là một đoạn ống nhựa. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, bà bất ngờ nhận ra thứ đó đang chuyển động. Cùng lúc, chú chó trong nhà liên tục sủa lớn khiến bà càng nghi ngờ có điều bất thường.

"Tôi không đeo kính nên chưa nhìn rõ, vì vậy đã hỏi hàng xóm xem họ có thấy gì trên mái nhà không. Sau đó tôi nhận ra đó là một con trăn và nó đang tìm cách bò xuống", bà Warwick kể lại.

Trước tình huống bất ngờ, chủ nhà đã dùng chổi để xua đuổi con trăn ra khỏi khu vực cửa sổ. Sau đó, con vật mất thăng bằng và rơi xuống một chiếc ô tô đang đỗ bên dưới. Rất may, con trăn không gây thương tích cho bất kỳ ai. Chủ nhân của con vật sau đó đã được liên hệ để đưa thú cưng của mình về.

Chuyên gia động vật hoang dã Evie Button cho biết trăn là loài có khả năng trốn thoát rất giỏi. Chúng thường tận dụng những khe hở nhỏ hoặc sơ suất trong quá trình nuôi nhốt để thoát ra ngoài. Ông cũng cảnh báo rằng vào mùa nóng, trăn thường hoạt động mạnh hơn, vì vậy người nuôi cần đặc biệt cẩn trọng.

Trước đó, một người dân ở London cũng từng gây xôn xao khi phát hiện lớp da rắn dài hơn 1,5 m bên bờ sông Thames.

Các chuyên gia nhận định lớp da này nhiều khả năng thuộc về một con trăn xiết mồi bị bỏ rơi hoặc thoát khỏi nơi nuôi nhốt.

Trăn xiết mồi là loài không có nọc độc, thường sinh sống tại khu vực Trung và Nam Mỹ. Loài này có thể dài khoảng 3 m, trong đó cá thể lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài gần 5,5 m.