Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn lên mái nhà, người dân tá hỏa phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa ban ngày

| | Sống

Không ai ngờ vật thể tưởng như một đoạn ống nhựa trên mái nhà lại là một con trăn nặng khoảng 38kg đang âm thầm tìm cách xâm nhập vào bên trong căn nhà.

Một con trăn khổng lồ nặng 38 kg bò lên mái nhà rồi tìm cách chui vào cửa sổ đã khiến một gia đình ở Anh được phen hoảng hốt. Vụ việc xảy ra từ năm 2022 nhưng mới đây được chia sẻ lại trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi khoảnh khắc con vật khổng lồ xuất hiện ngay sát nơi ở của con người.

Cụ thể, một gia đình sống gần thành phố Southampton, Anh, đã có phen kinh hoàng khi phát hiện một con trăn khổng lồ nặng tới 38 kg đang bò từ mái nhà xuống khu vực cửa sổ. Sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 phút sáng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh.

Nhìn lên mái nhà, người dân tá hỏa phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa ban ngày - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của bà Jenny Warwick, 62 tuổi, ban đầu bà chỉ nghĩ vật thể trên mái nhà là một đoạn ống nhựa. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, bà bất ngờ nhận ra thứ đó đang chuyển động. Cùng lúc, chú chó trong nhà liên tục sủa lớn khiến bà càng nghi ngờ có điều bất thường.

"Tôi không đeo kính nên chưa nhìn rõ, vì vậy đã hỏi hàng xóm xem họ có thấy gì trên mái nhà không. Sau đó tôi nhận ra đó là một con trăn và nó đang tìm cách bò xuống", bà Warwick kể lại.

Nhìn lên mái nhà, người dân tá hỏa phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa ban ngày - Ảnh 2.

Trước tình huống bất ngờ, chủ nhà đã dùng chổi để xua đuổi con trăn ra khỏi khu vực cửa sổ. Sau đó, con vật mất thăng bằng và rơi xuống một chiếc ô tô đang đỗ bên dưới. Rất may, con trăn không gây thương tích cho bất kỳ ai. Chủ nhân của con vật sau đó đã được liên hệ để đưa thú cưng của mình về.

Chuyên gia động vật hoang dã Evie Button cho biết trăn là loài có khả năng trốn thoát rất giỏi. Chúng thường tận dụng những khe hở nhỏ hoặc sơ suất trong quá trình nuôi nhốt để thoát ra ngoài. Ông cũng cảnh báo rằng vào mùa nóng, trăn thường hoạt động mạnh hơn, vì vậy người nuôi cần đặc biệt cẩn trọng.

Trước đó, một người dân ở London cũng từng gây xôn xao khi phát hiện lớp da rắn dài hơn 1,5 m bên bờ sông Thames.

Các chuyên gia nhận định lớp da này nhiều khả năng thuộc về một con trăn xiết mồi bị bỏ rơi hoặc thoát khỏi nơi nuôi nhốt.

Trăn xiết mồi là loài không có nọc độc, thường sinh sống tại khu vực Trung và Nam Mỹ. Loài này có thể dài khoảng 3 m, trong đó cá thể lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài gần 5,5 m.

Cảnh tượng lạ trên bầu trời Hà Nội sáng sớm 23/6: Chuyện gì đang xảy ra với những đám mây đỏ rực?

Theo Trúc Chi

Người đưa tin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị lập biên bản ở Khánh Hòa: Xem xét xử lý những người làm công tác coi thi

Vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị lập biên bản ở Khánh Hòa: Xem xét xử lý những người làm công tác coi thi Nổi bật

Phát hiện người đàn ông 37 tuổi đã được hưởng lương hưu, hơn 1 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản

Phát hiện người đàn ông 37 tuổi đã được hưởng lương hưu, hơn 1 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản Nổi bật

Thêm điểm tựa sức khỏe cho người dân TP.HCM: Trạm Công dân số lần đầu tiên có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thêm điểm tựa sức khỏe cho người dân TP.HCM: Trạm Công dân số lần đầu tiên có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

17:30 , 15/07/2026
Lời khuyên cho những người hay uống nước đá lạnh

Lời khuyên cho những người hay uống nước đá lạnh

16:55 , 15/07/2026
Công an đề nghị 358 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 358 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

16:31 , 15/07/2026
Phát hiện giao dịch chuyển khoản 17 triệu đồng từ thanh niên SN 2010 đến tài khoản của Hà Đình Trọng SN 2008, công an lập tức vào cuộc điều tra

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 17 triệu đồng từ thanh niên SN 2010 đến tài khoản của Hà Đình Trọng SN 2008, công an lập tức vào cuộc điều tra

16:09 , 15/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên