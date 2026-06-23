Cảnh tượng lạ trên bầu trời Hà Nội sáng sớm 23/6: Chuyện gì đang xảy ra với những đám mây đỏ rực?

Sáng 23/6, bầu trời Hà Nội bất ngờ khoác lên mình gam màu đỏ cam rực rỡ, trải dài khắp đường chân trời tạo nên khung cảnh vừa kỳ ảo vừa ấn tượng. Những dải mây được ánh bình minh nhuộm đỏ, xếp lớp gợn sóng như mặt biển cuộn trào giữa không trung, khiến nhiều người liên tưởng đến một "biển mây đỏ" hiếm gặp.

Sắc đỏ loang rộng trên nền trời còn tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân đang tập thể dục, đi làm hoặc di chuyển trên đường vào sáng sớm.

Nhiều người đã dừng chân ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này và chia sẻ lên mạng xã hội, nơi hàng loạt hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người cho rằng bầu trời đỏ rực vào sáng sớm có thể là dấu hiệu báo trước một ngày thời tiết oi bức. Dưới các bài đăng trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng để lại bình luận hài hước như: "Trời đỏ thế này chắc hôm nay nắng cháy da", "Nhìn đẹp nhưng thấy nóng từ sáng sớm rồi", hay "Bình minh đẹp như tranh nhưng báo hiệu một ngày làm việc dưới cái nóng không hề dễ chịu".

Dù vậy, nhiều người vẫn bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc thiên nhiên hiếm gặp, cho rằng đây là một trong những buổi bình minh ấn tượng nhất tại Hà Nội trong thời gian gần đây. Những bức ảnh ghi lại bầu trời đỏ cam rực rỡ cùng những dải mây gợn sóng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh bầu trời đỏ rực được người dân ghi lại tại Long Biên lúc hơn 5h sáng ngày 23/6

Nhiều người thức dậy sớm đã kịp ghi lại khung cảnh lạ mắt trên bầu trời snags 23/6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng và hoạt động mạnh hơn khiến nắng nóng gia tăng trên nhiều khu vực. Cụ thể: Ngày 23/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/6, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đáng lưu ý, tâm điểm nắng nóng nhất cả nước đợt này là khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, với nền nhiệt phổ biến 38-40 độ, một số nơi trên 40 độ.

Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đến ngày 24/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.