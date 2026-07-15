Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị lập biên bản ở Khánh Hòa: Xem xét xử lý những người làm công tác coi thi

| | Sống

Sau quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị lập biên bản xử lý, Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm của những người làm công tác coi thi tại điểm thi xảy ra vụ việc.

Liên quan vụ một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (Khánh Hòa) mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bị giám thị phát hiện nhưng không lập biên bản xử lý ngay theo quy định, mới đây, vụ việc tiếp tục có diễn biến mới.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 15/7, ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa, phản hồi qua kiểm tra đã xác định thí sinh mang điện thoại vào phòng thi số 0577 tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự và bị giám thị phát hiện, tịch thu trong bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất) là có thật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không có căn cứ xác định thí sinh mang "phao giấy" như thông tin lan truyền trước đó trên mạng xã hội.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hủy kết quả toàn bộ các bài thi của thí sinh này do vi phạm Quy chế thi.

Đáng chú ý, liên quan đến trách nhiệm của những người làm công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết sẽ tổ chức họp để xem xét, xử lý theo Quy chế thi và quy định của pháp luật sau khi hoàn thành công tác chấm thi phúc khảo.

Cổng trường THPT Ngô Gia Tự (Ảnh: Công an phường Bắc Cam Ranh)

Trong khi đó, Lao Động cho biết qua thống kê, phân tích phổ điểm theo từng môn thi, từng điểm thi và đối chiếu với học bạ, Sở GD&ĐT Khánh Hòa không ghi nhận dấu hiệu bất thường hoặc sự phân hóa điểm số phi lý. Quy trình tổ chức thi, coi thi và chấm thi tại các điểm thi được đánh giá diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, ngoại trừ vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự.

Trước đó, vụ việc thu hút sự chú ý khi ngay sau khi kỳ thi kết thúc, ngày 13/6, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh cho rằng tại phòng thi số 0577, điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, một thí sinh sử dụng điện thoại trong giờ làm bài. Thông tin cho biết giám thị đã phát hiện, tịch thu điện thoại nhưng vẫn để thí sinh tiếp tục làm bài mà không lập biên bản xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh. Kết quả xác nhận thí sinh có mang điện thoại vào phòng thi và bị giám thị phát hiện, từ đó Hội đồng thi quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của thí sinh theo quy định.

Tổng hợp

Sở GD&ĐT Phú Thọ thông tin gì về nghi vấn '2 thí sinh chép bài'?

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một Đại học 13 năm tuổi sắp khởi công Bệnh viện Quốc tế 1.500 tỷ đồng, quy mô gần 60.000 m2: Có sân đáp trực thăng, robot AI hỗ trợ khám chữa bệnh

Một Đại học 13 năm tuổi sắp khởi công Bệnh viện Quốc tế 1.500 tỷ đồng, quy mô gần 60.000 m2: Có sân đáp trực thăng, robot AI hỗ trợ khám chữa bệnh Nổi bật

Bài viết dành cho những người hay uống 1 cốc nước lớn ngay khi thức dậy

Bài viết dành cho những người hay uống 1 cốc nước lớn ngay khi thức dậy Nổi bật

Lời khuyên khi mua ngao ở chợ

Lời khuyên khi mua ngao ở chợ

14:55 , 15/07/2026
Hà Nội: Mọi hành vi vi phạm đều bị hệ thống 'thần nhãn' phát hiện trong vài giây

Hà Nội: Mọi hành vi vi phạm đều bị hệ thống 'thần nhãn' phát hiện trong vài giây

14:18 , 15/07/2026
Tất cả người đi khách sạn, nhà nghỉ, homestay cần chú ý mức phạt mới đã chính thức áp dụng

Tất cả người đi khách sạn, nhà nghỉ, homestay cần chú ý mức phạt mới đã chính thức áp dụng

14:05 , 15/07/2026
5 điều người EQ cao sẽ làm khi đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc

5 điều người EQ cao sẽ làm khi đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc

14:01 , 15/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên