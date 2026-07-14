Thí sinh đạt 7,5 điểm môn Toán mới đủ điều kiện đăng ký ngành vi mạch bán dẫn ĐH Bách Khoa Hà Nội

Theo Đại học Bách Khoa Hà Nội, chiều nay 14/7, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Vi mạch bán dẫn năm 2026. Theo đó, thí sinh cần đạt tối thiểu 7,5 điểm môn Toán để có đủ điều kiện đăng ký vào các ngành đào tạo trọng điểm liên quan đến công nghệ bán dẫn.

Quyết định này được đưa ra dựa trên các quy định về chuẩn chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Cụ thể, mức điểm sàn này áp dụng cho 3 chương trình đào tạo mũi nhọn của trường bao gồm:

ET1: Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

ET-E9: Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Chương trình tiên tiến).

MS2: Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano.

Điểm đáng chú ý trong phương thức xét tuyển năm nay là yêu cầu chi tiết về điểm số của thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Ngưỡng yêu cầu được xác định cụ thể như sau:

Tổng điểm xét tuyển: Thí sinh phải đạt tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 22,75 điểm trở lên.

Điểm môn Toán: Phải đạt tối thiểu từ 7,5 điểm trở lên.

Các thí sinh lưu ý, mức điểm này được tính hoàn toàn dựa trên điểm thi Tốt nghiệp THPT thực tế, không bao gồm điểm quy đổi từ các chứng chỉ tiếng Anh. Theo nhà trường, các tiêu chí này nhằm chọn lọc những thí sinh có năng lực tư duy Toán học và nền tảng kiến thức tốt, đáp ứng được chương trình học tập khắt khe của ngành công nghiệp bán dẫn vốn đang là trọng tâm phát triển của nền kinh tế số.

17h hôm nay là hạn chót để thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ. Dựa vào thông tin trên, thí sinh có nguyện vọng vào các ngành lĩnh vực vi mạch bán dẫn cần nhanh chóng điều chỉnh nếu có nhu cầu.

Ngày mai, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí trực tuyến cho tới 17﻿h ngày 21/7.

Điểm chuẩn đại học được các trường thông báo sau 17h ngày 10/8. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17h ngày 21/8.

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