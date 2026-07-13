Tất cả các thí sinh thi đại học năm 2026 chú ý: Chỉ còn đúng 1 ngày trước thời điểm quan trọng này

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 sẽ đóng vào 17 giờ ngày 14-7. Như vậy, chỉ còn đúng 1 ngày để các thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Sau thời điểm này, thí sinh sẽ không thể bổ sung hay thay đổi nguyện vọng.

Sau thời điểm này, các thí sinh tiếp tục theo dõi và tuân thủ theo các mốc thời gian tiếp theo:

Từ ngày 15/7/2026 đến 17 giờ ngày 21/7/2026: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Từ ngày 4/8 đến 17 giờ ngày 10/8/2026: Các đơn vị của Bộ GD&ĐT xử lý nguyện vọng trên hệ thống.

Thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển, nhập học:

Trước 17 giờ ngày 13/8/2026: Các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 21/8/2026 : Thí sinh hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.

Từ tháng 8 đến tháng 12/2026: Các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 15/02/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng sau khi tiếp thu các ý kiến phản hồi của các chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục đào tạo và các bộ ngành.

Một số nội dung điều chỉnh trong Thông tư sau khi tiếp thu ý kiến và đánh giá tác động chính sách như sau:

Thứ nhất, nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).

Thứ hai, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 01 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 01 đến 05.

Thứ ba, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 06 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 03 môn học trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Thứ tư, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển), trong đó:

Điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3;

Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5;

Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 - 1,5. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Thứ năm, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Trong thời gian gần đây, nhiều chuyên gia cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2026 của các trường dựa trên phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy cũng như dữ liệu tuyển sinh năm trước. Tuy nhiên, các chuyên gia đều nhấn mạnh, đây chỉ là những dự báo mang tính tham khảo, diễn biến điểm chuẩn có thể vượt ngoài dự đoán.

Vì thế, các thi sính không nên quá phụ thuộc vào các dự báo điểm chuẩn,mà cần cân nhắc trên cơ sở năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân để sắp xếp nguyện vọng hợp lý.

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