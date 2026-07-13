1 trường ở Việt Nam trong top 900 ĐH tốt nhất thế giới, vượt ĐH Y và Bách Khoa: Đến 97% sinh viên có việc làm chỉ sau 6 tháng tốt nghiệp

Vươn lên mạnh mẽ trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế

Theo bảng xếp hạng Best Global Universities 2026–2027 do U.S. News & World Report công bố ngày 16/6/2026, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đứng thứ 849 thế giới. Đây là một trong 11 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của nhà trường trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng của U.S. News phản ánh năng lực nghiên cứu khoa học và mức độ uy tín học thuật của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong bối cảnh quốc tế. U.S. News đánh giá các trường đại học dựa trên nhiều tiêu chí liên quan đến hiệu quả nghiên cứu, số lượng công bố khoa học, trích dẫn và danh tiếng học thuật.

Ảnh: Báo Tiền Phong

Bên cạnh U.S. News, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng xuất hiện trên một số bảng xếp hạng quốc tế khác. Theo Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, trường nằm trong nhóm 1001–1200 thế giới. Ở bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2025, trường được xếp trong nhóm 401–600 thế giới, phản ánh những đóng góp của nhà trường đối với các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong hệ thống xếp hạng QS Stars, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được công nhận đạt 4 sao theo chuẩn đánh giá quốc tế. Kết quả này phản ánh các yếu tố về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, khả năng việc làm của sinh viên và mức độ quốc tế hóa của nhà trường.

Sự cải thiện thứ hạng trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế cho thấy Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang có những bước phát triển đáng kể về nghiên cứu khoa học, chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều trường đại học Việt Nam trong quá trình nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Hệ thống cơ sở đào tạo đa dạng

Một trong những điểm nổi bật của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là hệ thống cơ sở đào tạo được phân bổ tại nhiều quận của TP.HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập, nghiên cứu và thực hành của sinh viên.

Trong đó, cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh được xem là cơ sở chính của trường, nơi tập trung nhiều hoạt động đào tạo, quản lý và nghiên cứu. Đây cũng là địa điểm gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Cơ sở chính của trường ở 300A Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, trường còn có cơ sở 331A - 331B Đỗ Mười, Phường An Phú Đông, TP. Hồ Chí Minh với quy mô đào tạo lớn, phục vụ nhiều ngành học thuộc các khối kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và khoa học sức khỏe. Cơ sở này được đầu tư hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và không gian học tập nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo thực hành cho sinh viên.

Ngoài hai cơ sở lớn trên, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có các cơ sở đào tạo khác tại TP.HCM, phục vụ các chương trình đào tạo ở nhiều lĩnh vực như y dược, điều dưỡng, công nghệ thông tin, kỹ thuật, quản trị kinh doanh, du lịch, ngoại ngữ và truyền thông. Việc phát triển hệ thống cơ sở đào tạo tại nhiều địa điểm giúp nhà trường mở rộng quy mô đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận môi trường học tập phù hợp với từng ngành học.

Trung tâm phát triển công nghệ cao của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có kiến trúc ấn tượng

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện đào tạo đa ngành với hàng chục chương trình ở các lĩnh vực khoa học sức khỏe, kỹ thuật – công nghệ, kinh tế, quản trị, ngôn ngữ và khoa học xã hội. Hệ thống đào tạo đa ngành giúp trường đáp ứng nhu cầu nhân lực của nhiều lĩnh vực trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng.

Chú trọng chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm

Ngoài các thành tích về xếp hạng quốc tế, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc xây dựng chương trình học gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội. Nhà trường triển khai nhiều hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm tạo cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và kết nối việc làm cho sinh viên.

Theo các báo cáo công khai của nhà trường, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp được duy trì ở mức cao trong nhiều năm. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được QS Stars đánh giá 4 sao tổng thể, với 4 tiêu chí đạt mức 5 sao gồm việc làm của sinh viên, cơ sở vật chất, phát triển học thuật và tính toàn diện. Theo công bố của nhà trường, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp đạt khoảng 95–97%, góp phần giúp trường được QS Stars đánh giá cao ở tiêu chí việc làm.

Thư viện của trường có không gian rộng rãi và độc đáo

Nhà trường cũng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu, công bố khoa học và các dự án đổi mới sáng tạo. Việc tăng cường năng lực nghiên cứu là một trong những yếu tố quan trọng giúp các trường đại học cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Sự phát triển của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong những năm gần đây cho thấy xu hướng đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và hội nhập quốc tế của các trường đại học Việt Nam. Với định hướng phát triển đa ngành, chú trọng thực hành và mở rộng hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý đối với học sinh quan tâm đến môi trường học tập hiện đại, cơ hội nghiên cứu và khả năng việc làm sau tốt nghiệp.

(Tổng hợp)