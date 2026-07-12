Nữ sinh từng được gọi là "thiên tài Toán học", biến mất sau bê bối gian lận, 2 năm sau bất ngờ xuất hiện

Năm 2024, Khương Bình, khi đó là nữ sinh 17 tuổi theo học trường nghề tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), từng gây chấn động khi đạt hạng 12 vòng sơ loại cuộc thi Toán học toàn cầu do Alibaba tổ chức. 10 sinh viên đứng đầu cuộc thi đều đến từ các trường đại học danh tiếng như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, MIT, Đại học Cambridge và Đại học Princeton. Thành tích này nhanh chóng đưa cô trở thành hiện tượng mạng, được nhiều người ca ngợi là "thiên tài Toán học", thậm chí kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho câu chuyện vượt khó.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, ban tổ chức công bố kết quả điều tra cho thấy giáo viên hướng dẫn đã vi phạm quy định khi hỗ trợ Khương Bình trong quá trình làm bài. Kết quả của cô bị hủy, tư cách dự thi cũng bị thu hồi.

Từ vị trí được tung hô, Khương Bình lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Sau sự việc, cô gần như biến mất khỏi truyền thông, kéo theo hàng loạt tin đồn như bỏ học, đi làm thuê hay cả gia đình chuyển đi nơi khác.

Từ vị trí được tung hô, Khương Bình trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội

Tuy nhiên, theo đoạn video được đăng tải ngày 4/7 vừa qua, những thông tin này đều không đúng sự thật. Khương Bình vẫn đang theo học chuyên ngành Thiết kế thời trang tại một trường đại học ở Tô Châu - ngành học mà cô đã lựa chọn từ khi còn học trường nghề. Gia đình cô vẫn sinh sống tại vùng nông thôn ở Hoài An trong căn nhà cũ. Cha cô, năm nay 68 tuổi, vẫn làm nông, còn chị gái đang theo học ngành sư phạm tại Nam Kinh.

Đoạn video cũng ghi lại chuyến thăm của doanh nhân Chu Phi, người từng đến hỗ trợ gia đình Khương Bình vào năm 2024 khi cô còn là tâm điểm chú ý. Lần này, ông mang theo 2.000 NDT (khoảng 7,3 triệu đồng) để hỗ trợ gia đình mua vật tư nông nghiệp cùng một số quà tặng. Việc ông tiếp tục quay lại sau gần hai năm được nhiều người đánh giá là hành động giúp đỡ chân thành, thay vì tận dụng sự nổi tiếng của Khương Bình để thu hút sự chú ý.

Sự trở lại của Khương Bình cũng khiến dư luận nhìn lại những gì đã xảy ra. Nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện của cô phản ánh cách mạng xã hội có thể nhanh chóng đưa một người lên đỉnh cao rồi cũng nhanh chóng đẩy họ xuống vực chỉ trong thời gian ngắn. Khi còn được ca ngợi, Khương Bình được gắn với hình tượng "thiên tài xuất thân nghèo vượt khó". Đến khi kết quả bị hủy, những lời tung hô nhanh chóng biến thành chỉ trích, thậm chí nhiều thông tin về gia đình và đời tư của cô cũng bị khai thác.

Gia đình cô vẫn sinh sống tại vùng nông thôn ở Hoài An trong căn nhà cũ

Một số ý kiến khác cho rằng, sau biến cố, việc Khương Bình tiếp tục theo đuổi ngành Thiết kế thời trang thay vì con đường nghiên cứu toán học là lựa chọn phù hợp với mong muốn của bản thân. Theo chia sẻ của gia đình, đây vốn là chuyên ngành cô yêu thích từ trước, còn toán học chỉ là một thế mạnh chứ không nhất thiết phải trở thành nghề nghiệp tương lai.

Bên cạnh đó, câu chuyện của doanh nhân Chu Phi cũng được nhiều người nhắc đến như một ví dụ về sự hỗ trợ bền bỉ sau khi sự chú ý của dư luận đã lắng xuống. Không tổ chức hoạt động rầm rộ hay khai thác hình ảnh Khương Bình, chuyến thăm lần này chủ yếu nhằm động viên và giúp đỡ gia đình trong cuộc sống thường ngày.

Dưới các bài viết về Khương Bình, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông. Không ít người cho rằng cô khi ấy mới 17 tuổi và đã phải đối mặt với áp lực quá lớn từ dư luận. Một số người từng học trường nghề hoặc có hoàn cảnh tương tự chia sẻ, điều đáng quý nhất lúc này là Khương Bình vẫn tiếp tục việc học và lựa chọn cuộc sống bình lặng thay vì bị cuốn theo những tranh cãi trong quá khứ.

Hiện tại, thay vì xuất hiện với danh xưng "thiên tài Toán học", Khương Bình được biết đến như một nữ sinh đại học đang theo đuổi chuyên ngành mình yêu thích. Sau gần 2 năm kể từ vụ việc gây tranh cãi, cuộc sống của cô đã dần trở lại quỹ đạo bình thường, khép lại một chương nhiều biến động từng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.