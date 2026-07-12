Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản với nội dung sau: Một người phụ nữ SN 1975 làm việc với lực lượng chức năng

| | Sống

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản với nội dung sau: Một người phụ nữ SN 1975 làm việc với lực lượng chức năng

Công an xã An Hòa, tỉnh Gia Lai, vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh An Lão kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng với chiêu trò "nhận quà từ người quen ở nước ngoài".

Sáng 9/7, trong quá trình tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền của khách hàng Đ.T.X. (SN 1975, trú thôn 4, xã An Vinh) tại Agribank chi nhánh An Lão, giao dịch viên phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi ngờ khách hàng đang bị lừa đảo. Lãnh đạo ngân hàng cùng nhân viên đã nhanh chóng giải thích, thuyết phục khách hàng dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho Công an xã An Hòa để phối hợp xác minh.

Theo xác minh, đầu tháng 7/2026, bà Đ.T.X. kết bạn trên Facebook với tài khoản mang tên "Chi Kim Chi". Người này tự giới thiệu là Chi Kim, hiện là Giám đốc một công ty hải sản tại Úc.

Ban đầu, đối tượng thường xuyên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và công việc hàng ngày để tạo dựng lòng tin, sau đó bày tỏ tình cảm với bà Đ.T.X.

Khi đã tạo được sự tin tưởng, đối tượng thông báo đã gửi từ Úc về Việt Nam một bưu kiện gồm nhiều tài sản có giá trị như nước hoa, áo dài, dây chuyền vàng, bộ trang sức, điện thoại iPhone, đồng hồ, hoa và 100.000 USD. Đối tượng còn gửi hình ảnh bưu kiện để tăng tính thuyết phục, đồng thời hướng dẫn bà Đ.T.X. kết bạn với một tài khoản Facebook mang tên "Logistic Delivery", được giới thiệu là đơn vị vận chuyển quốc tế.

Nhiều tin nhắn được các đối tượng gửi đến bà Đ.T.X

Đến sáng 9/7, tài khoản này nhắn tin thông báo bưu kiện đã đến sân bay Nội Bài và yêu cầu bà Đ.T.X. chuyển 16 triệu đồng để thanh toán "phí thông quan". Cùng lúc, tài khoản "Chi Kim Chi" liên tục nhắn tin thúc giục, tạo áp lực tâm lý để bà nhanh chóng chuyển tiền.

Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã An Hòa, bà Đ.T.X. đã được giải thích về thủ đoạn lừa đảo, nhận ra sự việc và dừng liên lạc với các đối tượng, không chuyển số tiền 16 triệu đồng như yêu cầu.

Qua vụ việc, Công an xã An Hòa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tình cảm trên mạng xã hội. Các đối tượng thường tạo tài khoản Facebook giả với hình ảnh hào nhoáng, tự giới thiệu đang sinh sống hoặc làm việc ở nước ngoài, chủ động kết bạn, trò chuyện và xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Sau một thời gian, chúng hứa hẹn gửi quà có giá trị lớn về Việt Nam rồi giả danh nhân viên hải quan hoặc đơn vị vận chuyển để yêu cầu nạn nhân nộp các khoản phí như thuế, phí vận chuyển, phí thông quan hoặc tiền bảo đảm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân không nên đặt niềm tin vào những mối quan hệ chỉ quen biết qua mạng, tuyệt đối không chuyển tiền để nhận quà từ người lạ. Khi phát hiện các cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, cần bình tĩnh, ngừng liên lạc và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai﻿

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 1 trường liên cấp “view biển” ở ngay Hà Nội, gần trường Đại học VinUni: Quy mô 20.000m2, được đầu tư gần 400 tỷ đồng, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

Phát hiện 1 trường liên cấp “view biển” ở ngay Hà Nội, gần trường Đại học VinUni: Quy mô 20.000m2, được đầu tư gần 400 tỷ đồng, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế Nổi bật

Từ năm nay 2026, Việt Nam chính thức dạy thêm một ngoại ngữ mới, bắt đầu tại các địa phương sau

Từ năm nay 2026, Việt Nam chính thức dạy thêm một ngoại ngữ mới, bắt đầu tại các địa phương sau Nổi bật

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 13/7

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 13/7

22:03 , 12/07/2026
TS Huỳnh Thanh Điền: "Các em chỉ là một mắt xích trong hành vi sai phạm của một vài người lớn"

TS Huỳnh Thanh Điền: "Các em chỉ là một mắt xích trong hành vi sai phạm của một vài người lớn"

21:45 , 12/07/2026
Nam shipper uống 2 lít nước mỗi ngày vẫn bị suy thận cấp do thiếu nước, bác sĩ cảnh báo: Chỉ uống nước là chưa đủ!

Nam shipper uống 2 lít nước mỗi ngày vẫn bị suy thận cấp do thiếu nước, bác sĩ cảnh báo: Chỉ uống nước là chưa đủ!

21:27 , 12/07/2026
Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 3 năm gần đây thay đổi ra sao?

Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 3 năm gần đây thay đổi ra sao?

21:18 , 12/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên