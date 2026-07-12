Nữ thủ khoa ngành Y khoa luyện tập tạ để có sức theo những ca mổ dài

Trong lễ phục tốt nghiệp 9/7, Trần Thị Mai Hằng (Ninh Bình) tự tin nhận bước lên sân khấu nhận bằng bác sĩ và danh hiệu thủ khoa chương trình đào tạo ngành Y khoa của Trường Đại học Đại Nam.

Trong 83 bác sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên, nữ thủ khoa là sinh viên duy nhất đạt loại xuất sắc với GPA 3,6/4,0. Đằng sau thành tích ấy là hành trình 6 năm theo đuổi nghề y với nhiều biến cố, áp lực và sự bền bỉ không ngừng.

Bỏ dở Học viện Ngân hàng, giấu gia đình thi Y

Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Giao Thủy A, cô trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngân hàng. Tuy nhiên, chỉ sau một học kỳ, Hằng nhận ra bản thân không thuộc về lĩnh vực này.

Không muốn bố mẹ lo lắng, nữ sinh âm thầm tự ôn tập để thi lại đại học. Từ khối D, cô chuyển sang khối B và đạt 25 điểm để trúng tuyển ngành Y khoa. Gia đình từng mong con gái theo một công việc ổn định, nhẹ nhàng hơn nhưng Hằng quyết định tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

“Là con cả trong gia đình, em tự định hướng toàn bộ con đường học tập. Có lẽ em khá bướng, đã chọn thì sẽ theo đến cùng” , Mai Hằng cười nói và tâm sự thêm cô có biệt danh là “Hằng lì”.

Trần Thị Mai Hằng - Tân Thủ khoa ngành Bác sĩ y khoa khóa đầu tiên của Đại học Đại Nam. (Ảnh: Lê Liên)

Biến cố lớn nhất khi mẹ mắc ung thư

Năm thứ 3 đại học, mẹ Mai Hằng được chẩn đoán mắc ung thư. Đó cũng là khoảng thời gian cô rơi vào trạng thái hoang mang nhất, có lúc em từng nghĩ đến việc bỏ học.

Sự động viên của thầy cô cùng những chuyến tình nguyện đến các vùng còn nhiều khó khăn về y tế đã giúp cô thay đổi suy nghĩ. “ Em nhận ra mình cần tiếp tục học để sau này có thể giúp được nhiều người hơn”, cô nói.

Khác với hình dung về một thủ khoa luôn học ngày học đêm, Mai Hằng cho biết mình không phải người học quá chăm. Có những môn đến sát kỳ thi, thậm chí ngày cuối trước khi thi em mới tập trung ôn. Lịch học lâm sàng và trực bệnh viện rất dày, nhiều hôm trực đến sáng rồi vẫn đi thi vấn đáp.

Những năm đầu đại học, cô đi gia sư để có thêm thu nhập. Đến năm thứ tư, Hằng bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học, hỗ trợ giảng dạy cùng các thầy cô. Theo cô, điểm số chưa bao giờ là mục tiêu lớn nhất. Hằng học để sau này làm nghề. Theo cô, kiến thức có thể học cả đời, còn khi đi lâm sàng mới thấy lý thuyết thực sự “soi đường” cho mình.

Trong quá trình thực tập, cô chủ yếu tham gia các ca phụ mổ và từng chứng kiến nhiều ca cấp cứu chấn thương, viêm ruột thừa, thủng tạng rỗng… Ca bệnh khiến cô nhớ nhất là một bệnh nhân nghiện ma túy bị đa chấn thương sau khi ngã từ tầng hai xuống.

“Khi lên phòng mổ, bệnh nhân lên cơn vì chưa sử dụng methadone. Dù được xử trí nhưng em vẫn rất hoảng sợ. Đó là ca mổ em nhớ nhất”, cô chia sẻ

Nhận thấy ngoại khoa là chuyên ngành đòi hỏi cường độ làm việc cao, Mai Hằng chủ động rèn luyện thể lực ngay từ khi còn là sinh viên. Với cô, tập tạ không nhằm cải thiện vóc dáng mà để chuẩn bị cho những ca phẫu thuật có thể kéo dài 7-8 giờ, thậm chí xuyên đêm. Hằng tâm sự, ngoại khoa cần rất nhiều sức bền. Khi đứng trong phòng mổ nhiều giờ liên tục, nếu thể lực không tốt thì cơ vai, lưng và cánh tay sẽ nhanh mỏi, các thao tác cũng khó giữ được sự ổn định.

“Em tập tạ để tăng sức mạnh và sức bền, giúp mình đủ thể lực, giữ đôi tay vững và sự tập trung trong suốt ca mổ” , Mai Hằng chia sẻ.

Có hôm, Mai Hằng trực mổ cấp cứu đến khoảng 5 giờ sáng, gần 8 giờ mới được nghỉ. Về ngủ đến đầu giờ chiều, ăn vội bữa cơm rồi lại ngủ tiếp đến tối. Những trải nghiệm ấy vừa giúp nữ sinh rèn thể lực, vừa rèn bản lĩnh để theo nghề.

TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường trao giấy khen cho Thủ khoa Trần Thị Mai Hằng.

Mong trở thàng bác sĩ giỏi

Thủ khoa ngành bác sĩ Y khoa Trường Đại học Đại Nam cho hay, cô từng không ít lần đối mặt với nghi ngại rằng về việc học y tại một đại học tư thục.

Suốt 6 năm, cô nỗ lực trả lời bằng những đêm trắng bên giáo trình, những ca trực kéo dài trong bệnh viện, những kỳ thi lâm sàng và những chuyến tình nguyện đến vùng cao. “Giá trị của một người bác sĩ được khẳng định bằng năng lực chuyên môn, y đức và trách nhiệm trước người bệnh”, Mai Hằng chia sẻ.

Sau 6 năm học y, điều Hằng tin tưởng nhất không còn là việc bác sĩ phải ghi nhớ bao nhiêu kiến thức, mà là khả năng không ngừng học hỏi để thích ứng với sự thay đổi của y học.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ trong chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật, nữ thủ khoa cho rằng AI sẽ trở thành người đồng hành của bác sĩ, chứ không phải người thay thế.

“AI có thể đọc dữ liệu nhanh hơn, hỗ trợ đưa ra nhiều gợi ý hơn. Nhưng mỗi bệnh nhân là một con người với hoàn cảnh, thể trạng và diễn biến khác nhau. Điều họ cần không chỉ là một phác đồ điều trị đúng, mà còn là sự lắng nghe, thấu hiểu và trách nhiệm của người bác sĩ”, Mai Hằng nói.

Từ cô gái từng giấu gia đình thi lại đại học, trải qua biến cố mẹ mắc ung thư, có lúc hoang mang về tương lai, phải tập tạ để đủ sức theo những ca mổ kéo dài và kiên trì theo đuổi ngoại khoa, Mai Hằng tin rằng điều giúp một bác sĩ đi đường dài với nghề không chỉ là kiến thức hay công nghệ, mà còn là nghị lực, lòng nhân ái và sự tử tế.

“Y học sẽ còn thay đổi, AI sẽ còn phát triển. Em mong mình sẽ luôn giữ được lý do đã bắt đầu: học để cứu người và trở thành một bác sĩ mà bệnh nhân có thể gửi gắm niềm tin”, Mai Hằng chia sẻ.