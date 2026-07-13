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Vì sao gọi là "thế hệ bánh mì kẹp"?

| | Sống

"Thế hệ bánh mì kẹp" không phải là một cách gọi vui. Đó là khái niệm dùng để chỉ những người cùng lúc phải chăm sóc con cái và cha mẹ, giống như phần nhân bị kẹp giữa hai lát bánh mì.

Nếu tìm một cụm từ để mô tả giai đoạn nhiều người bước vào tuổi trưởng thành với nhiều trách nhiệm nhất, "thế hệ bánh mì kẹp" có lẽ là một trong những cách gọi hình ảnh nhất.

Tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Anh là Sandwich Generation. Hình ảnh chiếc bánh mì kẹp rất dễ hiểu: hai lát bánh nằm ở hai bên, còn phần nhân ở giữa chịu áp lực từ cả hai phía. Cũng giống như vậy, "thế hệ bánh mì kẹp" dùng để chỉ những người đang ở giữa hai thế hệ – một bên là con cái còn nhỏ cần được chăm sóc, một bên là cha mẹ đã lớn tuổi và bắt đầu cần nhiều sự quan tâm hơn.

Điểm đặc biệt của khái niệm này không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở vai trò. Một người được gọi là thuộc "thế hệ bánh mì kẹp" khi cùng lúc đảm nhận hai trách nhiệm: làm cha mẹ của con mình và vẫn là người con phải chăm sóc cha mẹ.

Vì sao gọi là "thế hệ bánh mì kẹp"?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Áp lực của "thế hệ bánh mì kẹp" không chỉ nằm ở tiền bạc.

Đó còn là việc phải liên tục chia thời gian, năng lượng và sự quan tâm cho nhiều người. Một ngày có thể bắt đầu bằng việc đưa con đi học, tiếp tục với công việc ở cơ quan, rồi kết thúc bằng việc đưa bố mẹ đi khám, gọi điện hỏi thăm hay giải quyết những việc phát sinh trong gia đình. Mỗi vai trò đều quan trọng, và đôi khi ai cũng cần mình cùng một lúc.

Chính vì thế, nhiều người thuộc "thế hệ bánh mì kẹp" thường có cảm giác mình luôn đứng ở giữa. Họ cố gắng làm tốt vai trò của một người con, một người cha hoặc người mẹ, một nhân viên hay một người quản lý. Không phải lúc nào cũng có những biến cố lớn, nhưng việc liên tục chuyển từ vai trò này sang vai trò khác cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

Điều thú vị là khái niệm "thế hệ bánh mì kẹp" không chỉ nói về gánh nặng. Nó còn phản ánh một giai đoạn rất đặc biệt của cuộc đời - khi một người trở thành điểm kết nối giữa hai thế hệ. Phía trước là những người đang lớn lên, phía sau là những người đã dành cả tuổi trẻ để chăm sóc mình. Và ở giữa là chính mình, học cách cân bằng để không ai bị bỏ lại.

Có lẽ vì vậy, "thế hệ bánh mì kẹp" không chỉ là một thuật ngữ xã hội học. Nó là cách gọi giúp nhiều người nhận ra rằng cảm giác phải cùng lúc lo cho nhiều thế hệ không phải trải nghiệm của riêng mình. Đó là một giai đoạn mà rất nhiều người trưởng thành sẽ đi qua, với áp lực, trách nhiệm nhưng cũng là sự gắn kết rất đặc biệt giữa các thế hệ trong một gia đình.

Thế hệ “bánh mì kẹp”: Áp lực tiền bạc chồng chất, không 1 chỗ dựa, đành tự tìm cách cứu chính mình!

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
bánh mì kẹp

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