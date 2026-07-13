Chớ nên kết hợp cà phê với 1 loại quả kẻo “lợi bất cập hại”

Cà phê và bưởi đều là những lựa chọn lành mạnh, thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của nhiều người. Một loại giúp tỉnh táo, một loại giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Thế nhưng, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc dùng hai loại thực phẩm này cùng lúc có thể không phải là sự kết hợp lý tưởng với tất cả mọi người, bởi nó có thể kéo dài tác dụng của caffeine, làm tăng nguy cơ ợ nóng và ảnh hưởng đến một số loại thuốc.

Vì sao bưởi có thể khiến tác dụng của cà phê kéo dài?

Bưởi có thể khiến tác dụng của cà phê kéo dài (Ảnh minh họa).

Chia sẻ trên tạp chí Parade, chuyên gia dinh dưỡng Malina Malkani (Mỹ) cho biết bưởi có thể làm chậm hoạt động của CYP1A2, một enzyme tham gia vào quá trình phân hủy caffeine trong cơ thể.

Khi enzyme này hoạt động chậm hơn, caffeine được đào thải chậm hơn bình thường. Điều này đồng nghĩa cảm giác tỉnh táo sau khi uống cà phê có thể kéo dài hơn.

Với một số người, đây có thể không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, ở những người nhạy cảm với caffeine, tác dụng kéo dài này có thể khiến họ dễ xuất hiện cảm giác run tay, bồn chồn, lo âu hoặc tim đập nhanh nhiều giờ sau khi uống cà phê. Nếu caffeine vẫn còn tồn tại trong cơ thể đến buổi tối, chất lượng giấc ngủ cũng có thể bị ảnh hưởng.

Không chỉ caffeine, bưởi còn có thể ảnh hưởng đến nhiều loại thuốc

Theo tiến sĩ Chris Mohr, chuyên gia dinh dưỡng và cố vấn về thể hình người Mỹ, CYP1A2 không chỉ tham gia chuyển hóa caffeine mà còn liên quan đến quá trình xử lý nhiều loại thuốc trong cơ thể.

Khi hoạt động của enzyme bị ảnh hưởng, lượng thuốc đi vào máu có thể cao hơn dự kiến và tác động này có thể kéo dài trong vài ngày.

Những nhóm thuốc thường được cảnh báo có nguy cơ tương tác với bưởi gồm:

Thuốc hạ cholesterol nhóm statin

Một số thuốc điều trị tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim

Thuốc chống thải ghép sau ghép tạng

Một số thuốc chống lo âu

Một số thuốc điều trị dị ứng

Theo chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano của Cleveland Clinic (Mỹ), nếu đang sử dụng thuốc, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ để biết liệu thuốc mình dùng có tương tác với bưởi hay không, thay vì tự kết hợp.

Người hay ợ nóng càng nên cẩn trọng

Cà phê và bưởi (Ảnh minh họa).

Một vấn đề khác là cả cà phê và bưởi đều có thể làm tăng cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa.

Theo tiến sĩ Chris Mohr, bản thân cà phê đã kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, đồng thời caffeine còn làm giãn cơ vòng giữa thực quản và dạ dày, tạo điều kiện để axit trào ngược.

Trong khi đó, bưởi là loại quả có tính axit tự nhiên. Khi kết hợp hai thực phẩm này, đặc biệt vào buổi sáng lúc bụng đói, nguy cơ ợ nóng hoặc trào ngược axit có thể tăng lên ở những người vốn dễ mắc tình trạng này.

Chuyên gia Julia Zumpano khuyến nghị: "Nên ăn bưởi cách thời điểm uống cà phê ít nhất khoảng 10 giờ, bởi caffeine có thể mất từ 25 đến 30 giờ mới được đào thải gần hết khỏi cơ thể".

Tuy nhiên, tốc độ chuyển hóa caffeine ở mỗi người là khác nhau. Những người chuyển hóa caffeine chậm và thường cảm thấy bồn chồn, hồi hộp sau khi uống cà phê nên tránh dùng bưởi trong cùng một ngày nếu nhận thấy các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn.

Lam Chi

Nguồn: Parade