Bữa ăn giản dị của "cậu Be" Jude Bellingham

Jude Bellingham (sinh năm 2003) đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại FIFA World Cup 2026. Với 6 bàn thắng và hàng loạt màn trình diễn bùng nổ, tiền vệ của tuyển Anh góp công lớn đưa Tam Sư vào Bán kết, đồng thời khiến nhiều người tin rằng anh chàng đang tiến rất gần danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Từng thớ cơ săn chắc của Bellingham

Không chỉ phong độ trên sân cỏ, cuộc sống thường ngày của Bellingham cũng nhận được sự quan tâm lớn. Trong đó, một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là món ăn yêu thích của "cậu Be" lại vô cùng đơn giản là đậu sốt cà chua ăn cùng trứng - món ăn rất phổ biến trong các gia đình Anh.

Thoạt nghe, đây không phải kiểu thực đơn người ta thường hình dung về một cầu thủ trị giá 130 triệu Euro (tương đương 3.900 tỷ đồng), theo Tranfermarkt. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ dinh dưỡng, lựa chọn này hoàn toàn có lý.

Đậu sốt cà chua là nguồn carbohydrate hấp thu chậm kết hợp với lượng chất xơ dồi dào, giúp duy trì năng lượng ổn định trong thời gian dài. Loại thực phẩm này cũng giàu protein thực vật, sắt, kẽm và vitamin nhóm B - những dưỡng chất quan trọng đối với vận động viên phải hoạt động với cường độ cao.

Phần sốt cà chua cũng chứa nhiều lycopene - chất chống oxy hóa được cho là có lợi cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ quá trình phục hồi sau vận động.

Trong khi đó, trứng bổ sung lượng protein chất lượng cao cùng các vitamin A, D, B12 và choline - dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của não bộ, hệ thần kinh và quá trình trao đổi chất.

Sự kết hợp giữa đậu và trứng tạo nên bữa ăn cân bằng giữa protein và carbohydrate, vừa đủ đơn giản nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu năng lượng của một cầu thủ phải liên tục chạy hơn 10km mỗi trận.

Bellingham có chế độ ăn uống và tập luyện cực kỳ nghiêm ngặt

Nhưng đó không phải là bữa ăn hàng ngày. Thực tế, theo The Athletic, dù ở cấp CLB Real Madrid hay tuyển Anh, Bellingham có đầu bếp riêng và tuân thủ chế độ dinh dưỡng được tính toán kỹ lưỡng và kỷ luật.

Từ năm 2024, anh làm việc cùng chuyên gia dinh dưỡng Alberto Mastromatteo - người nổi tiếng với các thực đơn tối giản nhưng hiệu quả. Dù không có hình ảnh chi tiết nhưng bữa ăn của Bellingham được tiết lộ là xoay quanh gạo, yến mạch, quinoa, rau xanh, cá và các loại thịt nạc nhằm đảm bảo đủ năng lượng cho quá trình tập luyện và thi đấu.

Song Bellingham cũng không quá cực đoan với bản thân, không phải mẫu cầu thủ chỉ gắn liền với những suất ăn healthy khô khan. Anh từng tiết lộ món tráng miệng yêu thích là bánh chocolate fudge brownie.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng thường xuyên bắt gặp tiền vệ người Anh chia sẻ những khoảnh khắc đi ăn tại các nhà hàng cùng đồng đội hoặc gia đình trong những ngày được nghỉ. Điều đó cho thấy ngay cả những vận động viên hàng đầu thế giới vẫn có những cheat meal để cân bằng tâm lý, miễn là tổng thể chế độ dinh dưỡng vẫn được kiểm soát.

Bellingham thường đi ăn với gia đình, người thân khi có thời gian nghỉ

Từ trái qua: Jude Bellingham, Jobe Bellingham (em trai ruột của Bellingham và cũng là cầu thủ bóng đá), mẹ

Hình ảnh một số bữa ăn ngoài được Bellingham đăng tải lên MXH

Chế độ ăn của Bellingham cũng không thể tách rời phương pháp tập luyện nghiêm ngặt và tạo nên phong cách thi đấu ấn tượng. Tiền vệ tuyển Anh nổi tiếng với khả năng hoạt động không biết mệt. Trong một trận đấu, anh thường xuyên di chuyển hơn 10km, liên tục pressing, tranh chấp rồi băng lên tham gia tấn công. Khối lượng vận động khổng lồ ấy đòi hỏi cơ thể phải được cung cấp năng lượng ổn định, đồng thời phục hồi nhanh sau mỗi buổi tập và trận đấu.

Với những lý do này và chiều cao 1m86, Bellingham sở hữu vóc dáng săn chắc với những múi cơ rõ nét. Tiền vệ người Anh nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện trên bìa tạp chí hoặc trong các chiến dịch quảng cáo với thân hình cân đối, khỏe khoắn chẳng kém một người mẫu chuyên nghiệp.

Thực tế, ngoài vai trò là một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, Bellingham còn lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Phong cách lịch lãm ngoài sân cỏ cùng hình thể được rèn giũa kỹ lưỡng giúp Bellingham trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp săn đón.

Năm 2024, Louis Vuitton chính thức bổ nhiệm Jude Bellingham làm Bạn thân thương hiệu (Friend of House). Kể từ đó, chàng cầu thủ liên tục xuất hiện trong các sự kiện, chiến dịch quảng bá và hình ảnh của nhà mốt xa xỉ này.

Body như tạc tượng của Bellingham