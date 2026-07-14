328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được xét tuyển đại học

Theo lịch, 17h chiều mai (14/7), hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng lại.

Bộ GD&ĐT cho biết, đến 17h45 ngày 13/7 đã có gần 798.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng với hơn 6,3 triệu nguyện vọng. Trong đó, có hơn 420.000 thí sinh lựa chọn các ngành STEM.

Đối với vụ việc tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT thông tin, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định.

Điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

"Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm", Bộ GD&ĐT khẳng định.

Như vậy, 328 thí sinh tại Điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT.

Bộ cũng cho biết, theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 8h ngày 2/7 đến 17h ngày 14/ 7.

Thí sinh chỉ còn 1 ngày nữa để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.

Quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15/7 cho đến hết ngày 3/8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang năm nay có 328 thí sinh dự thi. Kết thúc kỳ thi điểm Toán có nhiều bất thường khi có tới 147 điểm 10 trong đó có các dải số báo danh liền nhau; 170 bài thi đạt mức điểm 9,75; điểm trung bình toàn trường là 9,6, vượt xa tất cả các trường chuyên khác trên toàn quốc.

Cơ quan điều tra đã xác định, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi thực hiện không đúng quy định. Trong đó, giáo viên Nguyễn Hà Duy, Thư ký điểm thi, đã trực tiếp vào phòng thi môn Toán để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh.

Liên quan sự việc, đến nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can để phục vụ công tác điều tra liên quan vụ gian lận thi.