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Bán 3500 đôi giày giả, Phạm Minh Tuấn SN 1990 bị bắt

| | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định Tuấn có hành vi buôn bán 3.578 đôi giày thể thao các loại, giả mạo các nhãn hiện đã được bảo hộ với tổng giá trị 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình chiều ngày 13/7/2026 cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1990, trú tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 tỉnh Ninh Bình và Công an phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình kiểm tra điểm kinh doanh được sử dụng để thực hiện hoạt động bán hàng online của Phạm Minh Tuấn, ở phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Phạm Minh Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Tuấn có hành vi buôn bán 3.578 đôi giày thể thao các loại, giả mạo các nhãn hiện đã được bảo hộ với tổng giá trị 1.275.820.000 đồng, toàn bộ số hàng hóa trên không được chủ sở hữu các nhãn hiệu ủy quyền nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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