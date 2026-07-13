Khởi tố 2 nữ Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc; bắt tạm giam 2 cán bộ ngân hàng

Khởi tố 02 nữ Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Phương Xuân và các đơn vị có liên quan, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (sinh 1946, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (sinh 1974, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc về tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác nghiệp vụ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, xác minh.

Qua xác minh, ngày 11/02/2026, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển nguồn tin tội phạm “trốn thuế” xảy ra tại công ty cổ phần Phương Xuân cho Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý, giải quyết.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Đồng thời, yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty nhằm mục đích trốn thuế.

Trong thời gian 03 năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.

Đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đáo hạn ngân hàng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà đề điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1994, trú tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đề điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 10/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn của chị N.T.X, sinh năm 1990, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh tố giác Nguyễn Thị Thu Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, điều tra làm rõ.

Qua điều tra xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2024 khi đang là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thu Hà đã đưa ra thông tin gian dối là có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để nhiều lần vay tiền của chị N.T.X sau đó chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, lợi dụng quen biết, Hà còn rút, chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của chị N.T.X.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền mà Hà đã chiếm đoạt của chị N.T.X là hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị Nhân dân cần nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào các lời hứa hẹn lãi suất cao bất thường, thiếu cơ sở pháp lý. Tuyệt đối không tham gia các giao dịch vay mượn, đáo hạn mà không thông qua tổ chức tín dụng hợp pháp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo ai là người bị hại trong vụ án hoặc là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến bị can Nguyễn Thị Thu Hà thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 5, Đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trần Trọng Đức, số điện thoại 0838.522.444 để được giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tổng đạt quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (áo đỏ). Ảnh Công an tỉnh Quảng Trị

Bắt tạm giam cán bộ ngân hàng

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Thành (sinh năm 1994, trú tại: thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn và Cơ quan điều tra đã tống đạt cho bị can theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 01/2026, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ, Lê Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân trên địa bàn xã Lao Bảo và xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm đó, Thành đang làm việc tại một chi nhánh Ngân hàng ở địa bàn xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nên đã được nhiều người dân tin tưởng, cho vay nhiều khoản tiền để đáo hạn ngân hàng.

Sau khi nhận tiền vay, Thành đã chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo đến người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Nếu có ai bị Lê Văn Thành chiếm đoạt tài sản với hành vi, thủ đoạn như trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (Điều tra viên Nguyễn Đức Chung; SĐT: 0913.485.254) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.