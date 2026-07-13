Công an cảnh báo: Tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Facebook kẻo "bốc hơi" tài khoản ngân hàng

Thời gian gần đây, tội phạm mạng không ngừng biến tướng các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo ghi nhận của Công an tỉnh Gia Lai, các đối tượng xấu đang triệt để lợi dụng nền tảng mạng xã hội phổ biến như Zalo hay Facebook để tiếp cận người dân. Chúng tự xưng là cán bộ làm việc tại các cơ quan Nhà nước, liên tục gọi điện hoặc nhắn tin thông báo nạn nhân có hồ sơ hành chính, thông tin đất đai hay căn cước công dân cần phải bổ sung và xác minh gấp.

Để tăng mức độ tin cậy, kẻ gian sẵn sàng gửi kèm các hình ảnh giả mạo giấy mời làm việc hoặc cung cấp những đường link đăng ký trực tuyến được thiết kế tinh vi, giống hệt giao diện cổng dịch vụ công chính thống. Ngay khi nạn nhân tin tưởng và truy cập vào đường link giả mạo này, hệ thống sẽ yêu cầu điền hàng loạt thông tin cá nhân nhạy cảm như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, số điện thoại và đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng.

Hình ảnh do người dân cung cấp

Sau khi thu thập trót lọt thông tin cá nhân, các đối tượng không dừng lại ở đó mà tiếp tục chuyển sang bước thao túng tâm lý nguy hiểm hơn. Chúng lập tức gọi điện lại, đóng giả làm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan nhà nước hoặc nhân viên ngân hàng để "hỗ trợ" xử lý lỗi hồ sơ. Bằng lời lẽ đe dọa hoặc thúc giục liên tục, chúng yêu cầu người dân phải đọc mã xác thực OTP gửi về điện thoại hoặc làm theo các thao tác lạ trên máy để hoàn tất thủ tục.

Chỉ cần nạn nhân hoang mang làm theo hướng dẫn hoặc vô tình đọc mã OTP, kẻ lừa đảo sẽ lập tức chiếm quyền kiểm soát. Trong tích tắc, chúng sẽ thực hiện các giao dịch chuyển tiền mờ ám và rút sạch tài sản trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Hình ảnh do người dân cung cấp

Để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò thao túng này, người dân cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu bất thường. Cụ thể, các đối tượng luôn yêu cầu truy cập vào những đường link lạ không có đuôi định dạng của cổng thông tin chính thức. Chúng thường xuyên sử dụng đòn tâm lý, thúc giục nạn nhân phải thực hiện ngay lập tức, kèm theo lời đe dọa sẽ phạt tiền, khóa hồ sơ hoặc tước bỏ quyền lợi nếu chần chừ. Điểm chung và cũng là bước quyết định của mọi kịch bản lừa đảo này luôn là yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật ngân hàng.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần xây dựng tường phòng vệ vững chắc bằng cách tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, mọi người không nên tò mò bấm vào các đường link lạ từ những tài khoản không quen biết gửi đến, đồng thời kiên quyết không nhập thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng lên những trang web không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được bất kỳ giấy mời hay thông báo nào liên quan đến các thủ tục hành chính qua mạng hoặc điện thoại, cách giải quyết an toàn nhất là chủ động liên hệ trực tiếp hoặc đến thẳng trụ sở cơ quan chức năng tại địa phương để kiểm tra và xác minh. Trong trường hợp không may đã lỡ cung cấp thông tin bảo mật hoặc mã OTP, bạn cần bình tĩnh thao tác khóa tài khoản ngân hàng ngay lập tức trên ứng dụng, gọi điện thông báo khẩn cấp cho tổng đài ngân hàng và nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo, nhận sự hỗ trợ phong tỏa dòng tiền kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai



