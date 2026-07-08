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Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

| | Xã hội

Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông tin mới tử công an.

Một người dân tại Tuyên Quang vừa bị kẻ gian sử dụng hình ảnh cá nhân để lập tài khoản Zalo giả mạo, nhắn tin vay tiền người thân, bạn bè.

Dù chưa xảy ra thiệt hại, vụ việc tiếp tục cho thấy thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng tinh vi, đánh vào sự chủ quan và lòng tin giữa các mối quan hệ quen biết.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, chiều 25/6, chị B.T.T.H, trú tại xã Hoàng Su Phì, đến Công an xã trình báo việc bị đối tượng xấu giả mạo tài khoản Zalo cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an cảnh báo người dân cần xác minh trực tiếp trước khi chuyển khoản để tránh sập bẫy lừa đảo. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang)

Cụ thể, các đối tượng đã lấy hình ảnh đại diện công khai của chị H. để tạo một tài khoản Zalo mới với thông tin tương tự, sau đó chủ động nhắn tin cho người thân, bạn bè trong danh sách liên hệ nhằm hỏi vay tiền và đề nghị chuyển khoản.

May mắn, nhiều người nhận được tin nhắn đã chủ động gọi điện trực tiếp cho chị H. để xác minh trước khi chuyển tiền. Nhờ đó, vụ việc chưa gây thiệt hại về tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Hoàng Su Phì đã hướng dẫn nạn nhân thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản, xử lý tình trạng mạo danh, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến người dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn lừa đảo này.

Theo cơ quan công an, hình thức lập tài khoản mạng xã hội giả mạo để vay tiền không mới nhưng vẫn liên tục xuất hiện do nhiều người có thói quen công khai hình ảnh cá nhân và dễ tin tưởng khi nhận được tin nhắn từ tài khoản mang tên người quen.

Để phòng tránh, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa trên tin nhắn qua các nền tảng như Zalo, Facebook hay Messenger. Khi nhận được yêu cầu vay mượn hoặc nhờ chuyển khoản, cần liên hệ trực tiếp với người đó qua số điện thoại hoặc gặp mặt để xác minh.

Bên cạnh đó, người dùng nên tăng cường bảo mật tài khoản bằng cách sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai lớp, thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập và hạn chế công khai các thông tin cá nhân nhạy cảm trên mạng xã hội.

Nếu phát hiện tài khoản bị giả mạo hoặc có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời, tránh phát sinh thiệt hại.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

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