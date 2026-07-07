Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng
Theo Thái Hà - Hà Linh |
07-07-2026 - 23:46 PM |
Xã hội
Kể từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.
Theo Thái Hà - Hà Linh
Phụ nữ mới
Theo Phụ nữ mới
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