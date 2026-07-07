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Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

| | Xã hội

Kể từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.

Theo Thái Hà - Hà Linh

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