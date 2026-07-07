Truy nã toàn quốc Hoàng Ân SN 1989: Người dân có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phát đi thông báo truy nã đối với Hoàng Ân (SN 1989, quê Quảng Trị, thường trú tại thành phố Huế) để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan Công an, Hoàng Ân bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 3/5/2024.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Ân.

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về nơi lẩn trốn của Hoàng Ân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng để phối hợp bắt giữ, xử lý.

Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền bắt và áp giải người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được cơ quan Công an tiếp nhận và bảo mật theo quy định.