Khám xét nơi ở, nơi làm việc, khởi tố nguyên Trưởng phòng Hành chính Bùi Xuân Tiến SN 1977

Liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hà Tĩnh, ngày 7/7, cơ quan chức năng cho biết trên TTXVN rằng đã có thêm 2 đối tượng bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thuận (sinh năm 1980) và Bùi Xuân Tiến (sinh năm 1977, nguyên Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp của Trung tâm). Các quyết định tố tụng cùng lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can này đã được tống đạt và thực thi vào ngày 4/6, báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin.

Theo thông tin điều tra ban đầu, các đối tượng tại Trung tâm đã cấu kết để lập khống các bộ hồ sơ, từ đó rút ruột các khoản tiền chế độ, chính sách hỗ trợ dành cho thể thao từ nguồn ngân sách nhà nước. Hành vi sai phạm này không phải bộc phát mà đã diễn ra liên tục trong một thời gian dài, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau với sự tiếp tay của nhiều người. Cơ quan điều tra xác định, hoạt động gian lận này đã gây thất thoát và thiệt hại cho ngân sách quốc gia số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong việc quản lý, chi tiêu tài chính tại Trung tâm này. Những sai phạm trên không chỉ gây thất thoát tiền của mà còn trực tiếp xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của các vận động viên, đồng thời làm suy giảm chất lượng phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 1. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh.

Ngày 12/1/2026, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Thu Hường (Giám đốc Trung tâm) và ông Võ Văn Hoài (Kế toán trưởng của đơn vị này). Cả hai đều bị điều tra về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tiến độ phá án, làm rõ hành vi và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.