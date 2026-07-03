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Truy nã Ngô Thị Ngọc SN 1995

| | Xã hội

Công an TP Hà Nội đang truy nã Ngô Thị Ngọc (SN 1995, Hải Phòng) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện đối tượng.

Ngày 2/7, theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Ngô Thị Ngọc (SN 1995, thường trú tại TDP An Lăng, phường Trần Liễu, TP Hải Phòng) để phục vụ công tác điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đối tượng Ngô Thị Ngọc (SN 1995, thường trú tại TDP An Lăng, phường Trần Liễu, TP Hải Phòng)

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Ngọc về hành vi nêu trên. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 12/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ban hành quyết định truy nã đối với Ngô Thị Ngọc.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về đối tượng Ngô Thị Ngọc, kịp thời thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0961.156.788, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

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Theo Trang Anh

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