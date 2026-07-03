Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an cảnh báo về 'Đại úy Trần Thu Hường, sinh năm 1989'

| | Xã hội

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khẳng định không có Đại uý Trần Thu Hường, sinh năm 1989.

Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook tự xưng là Đại úy Trần Thu Hường, hiện đang làm việc tại Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) nhằm yêu cầu phối hợp điều tra.

Trước vụ việc này, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã đưa ra thông báo chính thức khẳng định đơn vị không có bất kỳ cán bộ nào tên là Trần Thu Hường (sinh năm 1989) như thông tin mà các đối tượng xấu đang dùng để tiếp cận, lừa gạt người dân.

Đồng thời, Cục A05 cũng lưu ý người dân về quy trình làm việc của lực lượng chức năng:

Không làm việc qua mạng: Cơ quan công an tuyệt đối không thực hiện việc điều tra hay xác minh các vụ án thông qua tin nhắn trên mạng xã hội hoặc các cuộc gọi video.

Quy trình chuẩn: Khi cần hỗ trợ hay làm việc với công dân, cơ quan chức năng sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập theo đúng trình tự và thủ tục tố tụng pháp luật.

Bảo mật thông tin: Lực lượng công an không bao giờ yêu cầu người dân phải chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại và Internet.

Khuyến cáo: Người dân cần hết sức cảnh giác trước các phương thức liên lạc này để tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.

Hình ảnh đối tượng giả mạo nhắn tin cho người dân với mục đích xấu do A05 cung cấp:

Bộ Công an cảnh báo về 'Đại úy Trần Thu Hường, sinh năm 1989' - Ảnh 1.
Bộ Công an cảnh báo về 'Đại úy Trần Thu Hường, sinh năm 1989' - Ảnh 3.
Bộ Công an cảnh báo về 'Đại úy Trần Thu Hường, sinh năm 1989' - Ảnh 2.
Bộ Công an cảnh báo về 'Đại úy Trần Thu Hường, sinh năm 1989' - Ảnh 4.
Bộ Công an cảnh báo về 'Đại úy Trần Thu Hường, sinh năm 1989' - Ảnh 5.
Bộ Công an cảnh báo về 'Đại úy Trần Thu Hường, sinh năm 1989' - Ảnh 6.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vừa tăng lương cơ sở, hàng triệu người tăng thêm phụ cấp cao nhất đến 80%

Vừa tăng lương cơ sở, hàng triệu người tăng thêm phụ cấp cao nhất đến 80% Nổi bật

701 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

701 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Vì sao ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt?

Vì sao ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt?

09:37 , 03/07/2026
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương: Lộ thủ đoạn tinh vi của Giám đốc PNJ-LAP Đặng Ngọc Thảo

Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương: Lộ thủ đoạn tinh vi của Giám đốc PNJ-LAP Đặng Ngọc Thảo

07:59 , 03/07/2026
Biển Đông đón bão số 1 giật cấp 10, hướng về vùng biên Quảng Ninh - Hải Phòng

Biển Đông đón bão số 1 giật cấp 10, hướng về vùng biên Quảng Ninh - Hải Phòng

07:45 , 03/07/2026
Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Hương SN 2006

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Hương SN 2006

07:38 , 03/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên