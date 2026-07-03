Bộ Công an cảnh báo về 'Đại úy Trần Thu Hường, sinh năm 1989'

Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook tự xưng là Đại úy Trần Thu Hường, hiện đang làm việc tại Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) nhằm yêu cầu phối hợp điều tra.

Trước vụ việc này, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã đưa ra thông báo chính thức khẳng định đơn vị không có bất kỳ cán bộ nào tên là Trần Thu Hường (sinh năm 1989) như thông tin mà các đối tượng xấu đang dùng để tiếp cận, lừa gạt người dân.

Đồng thời, Cục A05 cũng lưu ý người dân về quy trình làm việc của lực lượng chức năng:

Không làm việc qua mạng: Cơ quan công an tuyệt đối không thực hiện việc điều tra hay xác minh các vụ án thông qua tin nhắn trên mạng xã hội hoặc các cuộc gọi video.

Quy trình chuẩn: Khi cần hỗ trợ hay làm việc với công dân, cơ quan chức năng sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập theo đúng trình tự và thủ tục tố tụng pháp luật.

Bảo mật thông tin: Lực lượng công an không bao giờ yêu cầu người dân phải chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại và Internet.

Khuyến cáo: Người dân cần hết sức cảnh giác trước các phương thức liên lạc này để tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.

Hình ảnh đối tượng giả mạo nhắn tin cho người dân với mục đích xấu do A05 cung cấp: