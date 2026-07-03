701 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu phạt nguội, nhanh chóng liên hệ xử lý theo quy định.
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Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong tuần qua (từ 22/6/2026 đến 28/6/2026) qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 701 trường hợp chạy quá tốc độ.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý phạt nguội theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
Mức phạt lỗi quá tốc độ mới nhất năm 2026 theo Nghị định 168
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