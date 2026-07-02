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Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới tất cả người dân đang nhận lương hưu

| | Xã hội

BHXH Việt Nam thông báo tới những ai đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có thể ủy quyền cho người khác nhận thay nếu không thể trực tiếp nhận.

Hướng dẫn thực hiện ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngày 1/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát thông báo cho biết, theo quy định của Luật BHXH 2024, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có thể ủy quyền cho người khác nhận thay nếu không thể trực tiếp nhận.

Văn bản ủy quyền có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập. Người dân cần thực hiện theo các bước sau:

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Cũng theo BHXH Việt Nam, từ 1/7/2026, lương cơ sở được điều chỉnh lên thành 2,53 triệu đồng/tháng theo nghị định 161/2026 của Chính phủ.

Cùng với việc điều chỉnh mức lương cơ sở, Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026.

Đáng chú ý, ngoài mức điều chỉnh chung 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với những người có mức hưởng thấp nhằm thu hẹp khoảng cách về mức hưởng giữa các nhóm đối tượng.

Việc điều chỉnh lần này không chỉ góp phần cải thiện đời sống của hàng triệu người nghỉ hưu, người đang hưởng trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trong bối cảnh giá cả, chi phí sinh hoạt có nhiều biến động, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người đã có quá trình cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đồng thời, chính sách cũng góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người hưởng lương hưu và trợ cấp, nhất là những người có mức hưởng thấp.

Cảnh báo quan trọng từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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