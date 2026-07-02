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Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp tại miền Bắc

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Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông khả năng mạnh lên thành bão trong ngày mai sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 13h ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo, chiều mai (3/7), áp thấp có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp tại miền Bắc - Ảnh 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các khu đô thị (Ảnh: Duy Anh).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 350mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 2 và ngày 3/7

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng gay gắt

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

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