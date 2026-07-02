Cả đống rác chất cao, bốc mùi dưới tầng hầm chung cư cao cấp ở Hà Nội: Cư dân Imperia Garden ngán ngẩm vì gần 10 ngày chưa được dọn

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường chiều 1.7, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, có thể cảm nhận rõ ngay cả khi chỉ đứng bên ngoài tòa nhà. Đi sâu vào khu vực hầm để xe, hàng loạt túi rác đen chất thành từng đống lớn nằm ngổn ngang ngay sát lối đi và khu vực để xe máy của cư dân.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở những đống rác nhỏ lẻ, một phòng chứa rác riêng trong tầng hầm cũng đã chật kín, rác chất cao như núi, tràn ra cả bên ngoài. Nền nhà tại nhiều khu vực loang lổ vết bẩn do rác thải tồn đọng lâu ngày.

Do lượng rác thải nhiều bên trong kho rác không có đủ diện tích nên chất đống ngay cạnh khu vực đỗ xe của cư dân

Những bao rác thải chất thành dống được quây tạm bằng tấm bạt bên trong hầm để xe của chung cư

Theo phản ánh của cư dân, gần 10 ngày nay, rác thải sinh hoạt tại chung cư không được thu gom, vận chuyển hết, dẫn đến tình trạng tồn đọng ngày càng nghiêm trọng. Việc rác thải chất đống lâu ngày không chỉ gây mất mỹ quan, bốc mùi khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của người dân đặc biệt tại khu vực để xe, nơi cư dân phải đi qua mỗi ngày.

Nhiều cư dân phải sử dụng 2 -3 lớp khẩu trang để hạn chế mùi khó chịu mỗi khi xuống hầm lấy xe

Những bao tải rác lớn án ngữ ngay khu vực người dân thường xuyên qua lại

Nguyên nhân từ vướng mắc hợp đồng ba bên

Theo tìm hiểu, nguyên nhân khiến rác không được vận chuyển đi là do Hợp tác xã Thành Công - đơn vị phụ trách thu gom rác thải tại khu vực ngừng thực hiện việc thu gom. Sự việc bắt nguồn từ những vướng mắc trong hợp đồng giữa Tập đoàn Aden (đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà), Ban quản trị chung cư Imperia Garden và HTX Thành Công, khi ba bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thắng - cư dân sinh sống tại chung cư Imperia Garden, cho biết tình trạng rác thải tồn đọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ dân trong tòa nhà, đồng thời bày tỏ mong muốn sự việc sớm được các bên liên quan giải quyết dứt điểm.

Những hộ dân sinh sống tại khu chung cư này mong muốn tình trạng ùn ứ rac thải được giải quyết dứt điểm

Chính quyền địa phương đã tổ chức họp khẩn với cư dân

Trước bức xúc kéo dài của người dân, một cuộc họp đã được tổ chức với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân, đại diện Ban quản lý tòa nhà (Aden), Trưởng ban quản trị chung cư Imperia Garden cùng gần 100 cư dân.

Tại buổi họp, các bên đã thống nhất một số chính sách hỗ trợ cư dân trong thời gian rác thải chưa được xử lý dứt điểm. Đại diện Ban quản lý cam kết sẽ khắc phục tình trạng này trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên đến nay thời điểm xử lý dứt điểm vẫn chưa được xác định cụ thể.

Hàng trăm bao rác đựng trong túi nylon đen chất thành đống trong khu vực hầm xe cư dân

Bên trong khu chứa rác cũng đã đầy chặt rác sinh hoạt

Bên ngoài sảnh chung cư, những xe rác cũng đầy chặt và chưa được chuyển đi

Trong thời gian chờ các bên tìm được tiếng nói chung, cư dân chung cư Imperia Garden vẫn hàng ngày phải sống chung với mùi hôi thối và nguy cơ ô nhiễm từ lượng rác thải tồn đọng cả ở khu vực hầm gửi xe lẫn phòng chứa rác. Nhiều người bày tỏ lo ngại tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già trong tòa nhà.

Cư dân khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục giám sát, đôn đốc tiến độ xử lý, đồng thời mong báo chí, truyền thông vào cuộc phản ánh để quyền lợi và môi trường sống của người dân sớm được đảm bảo.