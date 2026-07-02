Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai là nạn nhân của “nữ quái” Nguyễn Thị Cẩm Hồng liên hệ Công an gấp

| | Xã hội

Hàng loạt khách hàng được xác định là bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan đến 3 dự án bất động sản do “nữ quái” Nguyễn Thị Cẩm Hồng và đồng phạm thực hiện.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự do Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ TPHCM) cùng đồng phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại 3 dự án bất động sản.

Các dự án này gồm:

- Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - xã Mỹ Hạnh Nam, Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường, có địa chỉ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (trước sáp nhập, hiện tại Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bất động sản Đất Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Qua điều tra vụ án, Công an xác định quá trình thực hiện 3 dự án nêu trên, Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng đồng phạm thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản (là tiền mua đất) của người mua đất thông qua việc rao bán và ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử đất đối với các lô nền, ki-ốt, điểm kinh doanh trong 3 dự án này.

Ai là nạn nhân của “nữ quái” Nguyễn Thị Cẩm Hồng liên hệ Công an gấp- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Công an xác định những người ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh để mua các lô nền, ki ốt, điểm kinh doanh trong 3 dự án là bị hại trong vụ án hình sự nêu trên.

Công an thông báo đến các bị hại của vụ án (là những người bị hại chưa trình báo) biết và khẩn trương trực tiếp đến liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu (gồm: bản gốc hợp đồng mua lô nền, ki-ốt, điểm kinh doanh đã ký; bản gốc biên lai thu tiền; đơn tố giác tội phạm) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 493, đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 02723.989.212 trước ngày 31/7 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

Theo Minh Tuệ

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an TP HCM thông báo đến tất cả người tham gia giao thông từ sáng mai

Công an TP HCM thông báo đến tất cả người tham gia giao thông từ sáng mai Nổi bật

Tất cả người dân có hộ chiếu chú ý thay đổi quan trọng từ 1/7 tới đây

Tất cả người dân có hộ chiếu chú ý thay đổi quan trọng từ 1/7 tới đây Nổi bật

Bộ Công an triệt phá đường dây phim lậu thu hơn 308 tỷ đồng

Bộ Công an triệt phá đường dây phim lậu thu hơn 308 tỷ đồng

09:00 , 02/07/2026
Tiếp tục bàn giao 30 đối tượng lừa đảo công nghệ cao cho Công an Trung Quốc

Tiếp tục bàn giao 30 đối tượng lừa đảo công nghệ cao cho Công an Trung Quốc

08:00 , 02/07/2026
Bắt thanh niên SN 2003 lái Porsche "đốt lốp" drift điên cuồng giữa khu đô thị Sala ở TP.HCM

Bắt thanh niên SN 2003 lái Porsche "đốt lốp" drift điên cuồng giữa khu đô thị Sala ở TP.HCM

07:30 , 02/07/2026
Ngày đầu người dân Hà Nội khám sức khỏe miễn phí ngay gần nhà

Ngày đầu người dân Hà Nội khám sức khỏe miễn phí ngay gần nhà

07:25 , 02/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên