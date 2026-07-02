Ai là nạn nhân của “nữ quái” Nguyễn Thị Cẩm Hồng liên hệ Công an gấp

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự do Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ TPHCM) cùng đồng phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại 3 dự án bất động sản.

Các dự án này gồm:

- Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - xã Mỹ Hạnh Nam, Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường, có địa chỉ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (trước sáp nhập, hiện tại Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bất động sản Đất Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Qua điều tra vụ án, Công an xác định quá trình thực hiện 3 dự án nêu trên, Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng đồng phạm thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản (là tiền mua đất) của người mua đất thông qua việc rao bán và ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử đất đối với các lô nền, ki-ốt, điểm kinh doanh trong 3 dự án này.

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Công an xác định những người ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh để mua các lô nền, ki ốt, điểm kinh doanh trong 3 dự án là bị hại trong vụ án hình sự nêu trên.

Công an thông báo đến các bị hại của vụ án (là những người bị hại chưa trình báo) biết và khẩn trương trực tiếp đến liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu (gồm: bản gốc hợp đồng mua lô nền, ki-ốt, điểm kinh doanh đã ký; bản gốc biên lai thu tiền; đơn tố giác tội phạm) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 493, đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 02723.989.212 trước ngày 31/7 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.