Tiếp tục bàn giao 30 đối tượng lừa đảo công nghệ cao cho Công an Trung Quốc

Ngày 30/6, tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và lực lượng Biên phòng tổ chức bàn giao 30 đối tượng người nước ngoài hoạt động lừa đảo công nghệ cao cùng toàn bộ tang vật phạm tội cho Công an Trung Quốc.

Cơ quan chức năng 2 nước thực hiện các thủ tục bàn giao 30 đối tượng.

Đây là một trong những ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện, đấu tranh, triệt xóa trong thời gian gần đây.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Móng Cái 3 phát hiện một đường dây tội phạm người nước ngoài ẩn náu, hoạt động tinh vi trên địa bàn.

Trong hai ngày 8/5 và 14/5, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra hành chính ba cơ sở lưu trú tại phường Móng Cái 3. Qua kiểm tra, phát hiện 65 người nước ngoài có biểu hiện hoạt động bất minh, gồm 32 công dân Trung Quốc, 31 công dân Philippines và 2 công dân Malaysia.

Quá trình xác minh cho thấy có 6 trường hợp nhập cảnh trái phép . Đáng chú ý, một đối tượng trong nhóm đang bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Có 1 đối tượng đang bị phía Công an Trung Quốc ra quyết định truy nã về tội lừa đảo trên không gian mạng.

Khám xét tại các địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến, gồm 8 máy tính để bàn, 33 máy tính xách tay, 3 máy tính bảng và 539 điện thoại thông minh.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc kịp thời phát hiện, triệt xóa đường dây và bàn giao các đối tượng cho phía Trung Quốc thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia , góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định về khai báo tạm trú đối với người nước ngoài; không tiếp tay, che giấu hoặc chứa chấp người cư trú bất hợp pháp.

Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo các lời mời gọi đầu tư, kết bạn từ các tài khoản lạ và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến người nước ngoài cư trú trái phép hoặc có biểu hiện tổ chức hoạt động lừa đảo công nghệ cao.

Trước đó, ngày 29/6, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi sử dụng mạng internet để lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc) để tiếp tục điều tra, xử lý.