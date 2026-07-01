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Ai thấy cựu nhân viên ngân hàng Nguyễn Trung Hiếu SN 1987, trình báo ngay cho công an

| | Tài chính - ngân hàng

Công an tỉnh Gia Lai phát thông báo truy tìm cựu nhân viên ngân hàng Nguyễn Trung Hiếu để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản sau khi bị tố vay 600 triệu đồng rồi mất liên lạc.

Theo thông tin từ Công an Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định truy tìm ông Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú tổ 3, phường Hoa Lư, tỉnh Gia Lai), cựu nhân viên ngân hàng - để phục vụ công tác xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Ai thấy cựu nhân viên ngân hàng Nguyễn Trung Hiếu SN 1987, trình báo ngay cho công an- Ảnh 1.

Theo thông tin ban đầu, ông Hiếu bị tố giác đã vay 600 triệu đồng của một đồng nghiệp để “đáo hạn ngân hàng” và hẹn hoàn trả sau 03 ngày. Tuy nhiên, đến thời hạn, người này không trả tiền, sau đó rời khỏi nơi cư trú và mất liên lạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai biết thông tin về nơi ở hoặc nơi xuất hiện của ông Nguyễn Trung Hiếu, vui lòng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ Điều tra viên Bùi Quốc Hùng: 0989.576.779

Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được cơ quan chức năng tiếp nhận, phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

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