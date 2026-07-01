UOB đầu tư 450 triệu USD xây trụ sở trong khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Đây là định chế tài chính nước ngoài đầu tiên đầu tư và sở hữu trụ sở được xây dựng chuyên biệt trong khu vực quy hoạch Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), khẳng định cam kết mở rộng hoạt động và đồng hành lâu dài cùng thị trường Việt Nam.

Theo thiết kế được công bố, UOB Plaza TPHCM gồm 36 tầng nổi, 4 tầng hầm, được xây dựng trên khu đất rộng 4.571 m². Công trình cao khoảng 160 m, hướng ra sông Sài Gòn, do Gensler thiết kế theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A và các tiêu chí phát triển bền vững quốc tế. Dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đây sẽ là trụ sở chính của UOB tại Việt Nam.

Khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của UOB tại ASEAN, đồng thời là cửa ngõ quan trọng kết nối thương mại và đầu tư trong khu vực.

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của UOB tại ASEAN - Ảnh: VGP/LA

Ông cho biết, việc đầu tư xây dựng UOB Plaza thể hiện niềm tin của UOB vào triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam cũng như mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM.

Trong thời gian tới, UOB sẽ tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động để phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời tăng cường kết nối Việt Nam với các thị trường trong khu vực và trên thế giới.

Đáng chú ý, UOB cho biết dự kiến sẽ thành lập chi nhánh tại VIFC-HCMC và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, các đối tác trong ngành và các bên liên quan nhằm đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế của trung tâm trên bản đồ tài chính khu vực và thế giới.

Việc khởi công UOB Plaza cũng nối tiếp chiến lược mở rộng hoạt động của ngân hàng tại Việt Nam. Trước đó, UOB đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng UOB Việt Nam lên 10.000 tỷ đồng, đưa ngân hàng trở thành một trong hai ngân hàng 100% vốn nước ngoài có quy mô vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng tòa tháp văn phòng hạng A UOB Plaza TPHCM - Ảnh: VGP/LA

Đồng hành cùng mục tiêu phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế

Trước lễ khởi công, chiều 30/6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có buổi làm việc với ông Wee Ee Cheong cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn UOB nhằm trao đổi về định hướng hợp tác trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực UOB có thể nghiên cứu tham gia trong khuôn khổ VIFC-HCMC.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá, trong nhiều năm qua, UOB là một trong những ngân hàng khu vực có vai trò quan trọng trong kết nối thương mại, đầu tư và tài chính giữa Việt Nam với Singapore, ASEAN và các thị trường quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, việc UOB tiếp tục mở rộng hiện diện tại thành phố là minh chứng cho niềm tin của các định chế tài chính quốc tế đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của TPHCM.

Lãnh đạo thành phố cho biết, sự kiện khởi công UOB Plaza diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và logistics hàng đầu khu vực.

Trong định hướng đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược, góp phần thu hút dòng vốn quốc tế, phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Lãnh đạo TPHCM đánh giá việc UOB đầu tư xây dựng UOB Plaza ngay trong khu vực VIFC-HCMC không chỉ mang ý nghĩa của một dự án bất động sản hay trụ sở làm việc, mà còn thể hiện cam kết chiến lược của một định chế tài chính quốc tế đối với quá trình hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có buổi làm việc với ông Wee Ee Cheong cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn UOB chiều 30/6.

Thành phố kỳ vọng UOB sẽ sớm trở thành một thành viên tích cực của VIFC-HCMC, góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại, tăng cường kết nối TPHCM với các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới.

Về phía UOB, lãnh đạo ngân hàng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại TPHCM, tăng cường cung cấp các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó đồng hành cùng quá trình phát triển của thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn mới.