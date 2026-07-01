Tin vui lớn cho người vay ngân hàng, công ty tài chính

Nhiều quy định mới mang lại lợi ích trực tiếp cho người vay vốn tại ngân hàng và công ty tài chính, từ nâng ngưỡng vay giá trị nhỏ đến thay đổi thứ tự thu nợ quá hạn.

Thông tư 29/2026/TT-NHNN do Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà ký ngày 30/6/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Nâng ngưỡng khoản vay giá trị nhỏ

Thông tư 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, quy định về khoản cho vay có mức giá trị nhỏ như sau:

“13. Khoản cho vay có mức giá trị nhỏ là khoản cho vay theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng Việt Nam tại các quỹ tín dụng nhân dân, 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng khác.”

Nợ quá hạn: Thu gốc trước, thu lãi sau

Điều 4 Thông tư 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về thứ tự thu nợ như sau:

“4. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau.”

Bắt buộc có giới hạn dư nợ khi cho vay điện tử

Thông tư bổ sung điểm h vào khoản 2 Điều 22 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, quy định:

“h) Trường hợp cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng quy định cụ thể giới hạn dư nợ cho vay đối với một khách hàng, phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.”

Không phải xác minh lại thông tin khi vay điện tử với khách hàng cũ

Điều 7 Thông tư 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau:

“2. Việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tại khoản 1 Điều này áp dụng đối với khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ tại tổ chức tín dụng. Trường hợp khách hàng đã thiết lập mối quan hệ tại tổ chức tín dụng và hoàn thành việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, tổ chức tín dụng được quyết định việc áp dụng các biện pháp, hình thức, công nghệ để xác minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ cho vay bằng phương tiện điện tử đảm bảo phù hợp với các thông tin đã biết về khách hàng.”

Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đã ký kết trước ngày 15/8/2026, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo nội dung đã ký kết, phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm ký kết. Trường hợp sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng sau thời điểm này, nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại Thông tư 29/2026/TT-NHNN.

Thông tư 29/2026/TT-NHNN cũng đồng thời bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN, điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư 12/2024/TT-NHNN, cùng Điều 32c và Điều 32h Thông tư 39/2016/TT-NHNN, nhằm tinh gọn khung pháp lý về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Như vậy, nhiều quy định mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người vay. Chẳng hạn, việc nâng ngưỡng giá trị khoản vay nhỏ đồng nghĩa với việc nhiều khoản vay tiêu dùng, vay phục vụ đời sống ở mức phổ biến hiện nay sẽ được xếp vào diện vay giá trị nhỏ, qua đó có thể được áp dụng quy trình, thủ tục thẩm định đơn giản hơn so với các khoản vay thông thường, giúp người vay tiết kiệm thời gian và chi phí khi tiếp cận vốn.

Quy định thu nợ gốc trước, lãi sau đối với nợ quá hạn thay thế cho cơ chế trước đây do ngân hàng và khách hàng tự thỏa thuận. Nguyên tắc mới giúp hạn chế tình trạng lãi phát sinh chồng lên lãi và số dư nợ gốc kéo dài, từ đó giảm áp lực trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn tài chính tạm thời.

Ngoài ra, với khách hàng đã từng giao dịch và hoàn tất xác minh danh tính tại tổ chức tín dụng, quy định mới cho phép ngân hàng chủ động lựa chọn biện pháp, công nghệ xác minh phù hợp khi khách hàng vay tiếp qua kênh điện tử, thay vì phải thực hiện lại toàn bộ quy trình nhận biết khách hàng như người vay lần đầu, được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian giải ngân cho các khoản vay lặp lại.