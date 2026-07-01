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Techcombank góp thêm 2.400 tỉ đồng vào Công ty bảo hiểm nhân thọ Techcom Life

| | Tài chính - ngân hàng

Techcombank góp thêm 2.400 tỉ đồng vào Công ty bảo hiểm nhân thọ Techcom Life

Ngày 30/06/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã chính thức thông qua nghị quyết tăng vốn góp của Techcombank tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Kỹ thương - Techcom Life với số tiền tối đa 2.400.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng). Theo đó, Techcom Life sẽ có vốn điều lệ đạt 4.300 tỷ đồng, thuộc top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ vốn lớn nhất tại Việt Nam.

Việc tăng vốn cho Techcom Life nằm trong lộ trình chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện của Techcombank. Trong đó, Techcom Life là trụ cột quan trọng góp phần hoàn thiện hành trình sống trọn vẹn với các giải pháp sức khỏe, tài chính và bảo vệ toàn diện cho khách hàng và gia đình.

Với nguồn vốn góp tăng thêm 2.400 tỷ đồng, Techcom Life sẽ tập trung tăng cường các nguồn lực đầu tư để thực thi tầm nhìn “Tái kiến thiết ngành bảo hiểm – Trao quyền tự chủ tương lai”, dẫn dắt công nghệ, tiên phong ứng dụng AI vào việc phát triển những sản phẩm bảo hiểm sáng tạo, đột phá cũng như tăng cường mạng lưới phân phối hiện đại.

Chỉ chưa đầy một năm thành lập, Techcom Life đã nhanh chóng hoàn thiện hệ thống, đi vào hoạt động và gặt hái được nhiều thành tựu. Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), Techcom Life liên tục nằm trong top 5 hãng bảo hiểm nhân thọ có doanh thu khai thác mới cao nhất thị trường trong 5 tháng đầu năm 2026.

Với những lợi thế vốn có từ Techcombank và hệ sinh thái tài chính mạnh do Techcombank dẫn đầu, Techcom Life hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những giá trị khác biệt, trải nghiệm liền mạch cho khách hàng, mang đến những giải pháp bảo vệ cho người Việt và góp phần phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Kim Ngân

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